Bushaltestelle in Köditz zügig erweitert

Die Montage des neuen Buswartehäuschens muss allerdings noch auf die verspätete Lieferung warten

Nach dreiwöchiger Bauzeit war es soweit: Am Freitag wurde die erneuerte Bushaltestelle in Unterköditz (Königsee) für den Verkehr freigegeben. Einer Meldung auf dem kommunalen Webseite zufolge hatte die bauausführende Firma Strabag Rudolstadt die Tiefbauarbeiten in relativ kurzer Bauzeit durchführen können, so dass die Einschränkungen des Verkehrs durch halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bereits wieder aufgehoben werden konnten. Die Haltestelle selbst wurde am 4. August wieder in Betrieb genommen.

Einen Wermutstropfen gibt es aber auch: Bedingt durch die Lieferzeiten erfolge die Montage des neuen Buswartehäuschens und der neuen Straßenlampen allerdings erst im Herbst, heißt es weiter. Die notwendigen Tiefbau- und Gründungsarbeiten seien hierfür bereits fertiggestellt worden.