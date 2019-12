Ein Linienbus nach Neuhaus hält am Busbahnhof in Saalfeld. Auch über die Weihnachtsfeiertage sind die Fahrer der KomBus im Einsatz.

Saalfeld/Rudolstadt. KomBus richtet am Wochenende einen Shuttleverkehr zur Heidecksburg ein - Einschränkungen gibt es an den Feiertagen.

Busse fahren in Saalfeld-Rudolstadt auch über Weihnachten

Zur Schlossweihnacht auf der Rudolstädter Heidecksburg fährt von Freitag bis Sonntag ein Shuttleverkehr der KomBus. Die Busse starten von der Haltestelle Rudolstadtcenter und bedienen auf dem Weg zum Schloss die Haltestellen Sommerstraße, Am Anger, Caspar-Schulte-Straße und Sonderhaltestelle Schlossstraße. Am Freitag fahren die Busse halbstündlich von 13.30 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag und am Sonntag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Zurück ab der Heidecksburg geht es ebenfalls im Halbstundentakt.

Sonderbusse nach dem Weihnachtstanz in der Stadthalle

Über die Weihnachtsfeiertage und um den Jahreswechsel verkehren die Busse der KomBus teilweise verändert. Die Städtedreieck mobil- Linien A, B, D, R, S1 und S2 fahren am 24. und 31. Dezember wie samstags laut neuem Jahresfahrplan. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag entfallen auf der Linie S2 frühmorgens alle Fahrten, die zwischen 0 und 7.30 Uhr beginnen. Die Busse im Regionalverkehr der KomBus verkehren am 24. und 31. Dezember 2019 ebenfalls wie an Samstagen, aber nur bis 19 Uhr.

Zum Weihnachtstanz am 26. Dezember 2019 in der Stadthalle Bad Blankenburg fahren frühmorgens am 27. Dezember jeweils um 1 und 2 Uhr Sonderbusse nach Rudolstadt und Saalfeld.

Das Servicecenter in Saalfeld am Busbahnhof ist am 24. und 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Rudolstädter Servicecenter bleibt am 24. und 31. sowie zusätzlich am 27. Dezember 2019 geschlossen.