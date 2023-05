Busverkehr zwischen Saalfeld – Unterwirbach – Bad Blankenburg weiter auf Umleitung

Saalfeld. Fahrplanänderung auf der Strecke zwischen Saalfeld – Unterwirbach – Bad Blankenburg bleibt bestehen bis 16. Mai

Trotz der Aufhebung der Vollsperrung zwischen Unterwirbach und Saalfeld verkehrt die Städtedreieck mobil Linie S2 bis einschließlich Dienstag, 16. Mai, weiterhin laut Umleitungsfahrplan. Grund dafür ist eine weitere Vollsperrung, die am 15. und 16. Mai in der Ortslage Unterwirbach in Richtung Bad Blankenburg inkraft tritt . Der Pendelverkehr zwischen Saalfeld, Gewerbegebiet und Bad Blankenburg bleibt bis Montag, 15. Mai, 9 Uhr bestehen. Danach pendelt der Midibus nur noch zwischen Saalfeld und Unterwirbach. Fahrgäste nach Bad Blankenburg können an der Haltestelle Saalfeld/Gewerbegebiet umsteigen.

Die Kombus-Linie 217 fährt ab Montag, 15. Mai, 9 Uhr bis einschließlich Dienstag, 16. Mai, die Umleitungsstrecke über Aue am Berg. Die Haltestelle Unterwirbach/Seehügel entfällt in diesem Zeitraum. Hier ist mit Verspätungen zu rechnen. Ab Mittwoch, 17. Mai, verkehren alle betroffenen Linien wieder regulär laut Jahresfahrplan.

Detaillierte Informationen und Fahrplanauskünfte sind am Kombus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999 und unter www.kombus-online.eu abrufbar.