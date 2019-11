Medaillons vom Schwein mit Rotkohl, Haxe mit Sauerkraut, Gulasch oder Ravioli – im „Seeblick“ tragen die Kellner Teller auf Teller zu den Tischen. Und das nachmittags gegen 17 Uhr. Doch dies ist kein gewöhnlicher Spätherbst-Wochentag auf dem Campingplatz an der Alterbucht. Sondern die längst überfällige Eröffnung.

„Gut Ding will Weile haben“, so steht es auf den Werbezetteln, und das ist eher untertrieben. Bereits zum Saisonstart vor vier Jahren hatte das Restaurant im Obergeschoss des Zentralgebäudes öffnen sollen, doch es gebrach an Personal. Schon damals hatte Reinhard Schniz, Betreiber der Campingplätze Saalthal-Alter und Neumannshof, die Wiederkehr eines Problems aus DDR-Zeiten beklagt: Arbeitskräftemangel. Im Servicebereich herrsche de facto Vollbeschäftigung, da würden die Leute lieber zu Jobs möglichst ohne Wochenend-Dienst und mit Sommerurlaub greifen, hat Schniz als Ursache ausgemacht.

Azubis stemmen Service im „Jugendobjekt“

Dass es nun doch und ausgerechnet zum Saisonende mit dem „Seeblick“ losgeht, macht Schniz sichtlich stolz: „Das ist unser Jugendobjekt.“ Soll heißen: Der Service wird im Wesentlichen von den fünf Auszubildenden gestemmt, während die Speisen von Koch Ronny Brehme, bislang für den Platz-Imbiss verantwortlich, sowie durch Küchenkräfte aus dem Restaurant in Neumannshof zubereitet werden. „So lernen die Azubis schon mal über den Winter in der Praxis, was alles zum Campingbetrieb gehört und können dann in der nächsten Saison voll loslegen“, erklärt der fast 60-jährige Unternehmer. Und verhehlt nicht, dass er ein Stück weit auf das Prinzip Hoffnung setzt: „Wenn’s erst mal hier läuft, finden sich auch Mitarbeiter.“ Um vom latenten Mangel an ausgebildeten Köchen nicht gebeutelt zu werden, setzt Schniz auf „Gourvenience“-Produkte, also weitgehend vorgegarte Menü-Bestandteile für den etwas anspruchsvolleren Gaumen. „Da geht es in der Küche vor allem ums Temperieren und Anrichten“, erläutert er. Der „Seeblick“ solle schließlich kein Feinschmecker-Tempel sein.

Mit dem endlich eröffneten Restaurant hofft Schniz die Saison verlängern zu können. Nur so lasse sich noch die Gästezahl steigern, denn im Sommer gelte längst „voll ist voll“. Bis auf allerletzte Handgriffe fertig ist nun auch die Gästeküche, wo Camper ihre Mahlzeiten selbst zubereiten und in einem Raum samt Terrasse mit Blick gen Wasser genießen können. Hinzugekommen sind ebenso der Spielplatz an der Liegewiese als Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde, die Einlassstelle für Boote und der neu gestaltete Entsorgungsbereich. Ein Aufwand, der sich auszahlt: „Wir haben unsere Fünf-Sterne-Klassifizierung am Alter behalten und für Neumannshof, wo wir auch viel investiert haben, wieder zurück“, freut sich der Chef. Und die Gästezahlen bestätigen es: Um die 11.000 am Alter, mit Neumannshof zusammen über 30.000, das macht eine nochmalige Steigerung von drei bis vier Prozent gegenüber dem bereits rekordnahen Vorjahr.

Rekordjahr 2018 noch übertroffen

Der Sommer war auch für andere Campingplätze am Stausee ein großer. An der Hopfenmühle kamen in dieser Saison laut dem Drognitzer Bürgermeister Henry Drogatz noch einmal rund 3000 Euro an Einnahmen über dem Rekordergebnis des Vorjahres zusammen, als man rund 4300 Übernachtungen zählte. Die Gäste durften sich unter anderem über den nach zwei Jahren Pause wiedereröffneten Imbiss freuen, für dessen Betrieb an den Wochenenden die Gemeinde eigens einen Dauercamper auf 450-Euro-Basis angestellt hatte. Inzwischen aber habe man den Vertrag „im gegenseitigen Einverständnis“ wieder aufgelöst, so Drogatz; zu Gründen mag er sich nicht äußern. Es wird wohl wieder eine Ausschreibung geben.

Nach langem Widerstreben hatten sich Patricia und Michael Telgenhof doch dem Zeitgeist ergeben und vor der Saison freies WLAN auf ihrem Platz „Camping Thüringer Wald“ installiert – allerdings nur im Bereich zwischen Rezeption, Minimarkt und Gaststätte. Das habe sich gelohnt, bilanziert Patricia Telgenhof: „Die Gäste kommen am Morgen, schauen auf dem Smartphone Nachrichten, holen ihre Brötchen, fragen nach Ausflugstipps und beginnen so ihren Tag.“ Ebenso bezahlt gemacht habe sich die nun separierte und erweiterte Rezeption, wo sie im Bedarfsfall auch zu zweit Gäste betreuen und trotzdem den Minimarkt im Blick halten können. Die genaue Saisonbilanz rechnen sie erst aus, wenn alle anderen Arbeiten wie Baumschnitt oder Wegebau erledigt sind, gehen aber ebenfalls von etwas mehr Übernachtungen als im Vorjahr aus, als es rund 6000 waren.

Ärger über mystische Wetter-Apps

Ab Mitte August allerdings seien die Ankünfte im Unterschied zu den Vorjahren eher verhalten geblieben. „Blöde Wetter-Apps“ hat Michael Telgenhof als eine Ursache ausgemacht. Immer mehr Caravan-Jünger würden sich zum Aufbruch je nach Wetter-Prognose entschließen. Und die sei meist nicht präzise, die Lage im Tal eben meteorologisch eine besondere: „Wenn es im Oberland regnet, kann bei uns trotzdem die Sonne scheinen“, hat Telgenhof beobachtet. Prognosen per Smartphone sind für ihn eher Orakel. Er hat die gleiche App wie seine Frau, startet sie bisweilen gleichzeitig mit Patricia: „Bei ihr ist es immer zwei Grad wärmer.“

Weniger mystisch ist ein zweiter mutmaßlicher Grund für das Ankünfte-Schwächeln ab August: Die Straßenbauarbeiten in der Umgebung, was für Camper meint: ab Autobahn mit Navi. „Es gab Leute, die haben von Jena aus 150 Kilometer und drei Stunden bis zu uns gebraucht“, erinnert sich Michael Telgenhof. Und so begrüßt es das aus Holland stammende Paar, das die vormalige „Mutschwiese“ 2015 übernommen hatte, das im nächsten Jahr etwa die Straße von Bucha gen Staumauer und ein weiterer Abschnitt zwischen Leutenberg und Steinsdorf erneuert werden. „Aber die Ausschilderung und die Information dazu im Internet muss unbedingt besser werden“, findet Telgenhof.