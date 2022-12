Caritas-Verband: Keine Rettung für das Caritas-Haus Saalfeld

Saalfeld. Schließung konnte auch „in letzter Minute“ nicht abgewendet werden. Kleiderkammer schließt auch. Hoffnung für die Freiwilligen vom Darrtorturm.

Die katholische soziale Hilfsorganisation Caritas verabschiedet sich mit einem „Tag der offenen Tür“ am Donnerstag, 15. Dezember, aus der Stadt Saalfeld. Das Caritas-Haus „St. Franziskus“ am Saalfelder Darrtor wird zum Jahresende geschlossen (die Redaktion berichtete). „Es soll ein Tag der Begegnung, der Erinnerungen und der Verabschiedung sein“, schreibt die Fachdienstleiterin Gertraud Jermutus in ihrer Einladung für den „Tag der offenen Tür“. Der Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V. hat die von Gertraud Jermutus öffentlich gemachte und kritisierte Schließung des Saalfelder Caritas-Hauses auf Anfrage dieser Redaktion inzwischen bestätigt und begründet.

Caritasdirektorin: In Saalfeld wurde über Jahre eine gute Arbeit geleistet

Die „Schließung war leider nicht abwendbar“, schreibt Caritasdirektorin Monika Funk. Der Druck in der Finanzierung sozialer Arbeit sei seit Jahren stetig gewachsen. Die Caritas habe auf politischer Ebene aktiv gegengesteuert und immer wieder auf mögliche Einschränkungen in der Sozialarbeit, bzw. auch drohende Schließungen von Diensten hingewiesen. „In den Beratungsdiensten stiegen die Eigenanteile kontinuierlich an. Dazu kamen gravierende Engpässe beim verfügbaren Fachpersonal“, schreibt Monika Funk. Wegen des Fachkräftemangels könnten auch derzeit Stellen nicht besetzt werden.

Und weiter: Für eine sinnvolle und nachhaltige Präsenz vor Ort „braucht es zudem eine gewisse Größe“, so die Caritasdirektorin. Es gehe um Vernetzung, Austausch für kompetente und effektive Beratungsstrukturen. „Diese sind nach einer sorgfältigen Prüfung und Abwägung aller möglichen Optionen in Saalfeld für die Caritas nicht mehr gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Monika Funk zufolge habe es „konstruktiver Gespräche vor Ort mit dem Bürgermeister der Stadt Saalfeld“ gegeben und auch mit dem Pfarrer David Wolf von der Katholischen Kirchengemeinde Saalfeld. Dennoch müsse „nun schweren Herzens mitgeteilt werden, dass eine Schließung der Caritas in Saalfeld zum Ende des Jahres auch in letzter Minute nicht abgewendet werden konnte“.

„Eine verantwortbare Lösung ist auch nach erneuter Sondierung leider nicht möglich“

Die Caritasdirektorin Monika Funk erklärt abschließend: „Wir wissen, dass in Saalfeld über Jahrzehnte eine sehr gute Beratungsarbeit in so vielfältigen Bereichen von hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet worden ist. Das Caritashaus am Darrtor war eine wichtige Adresse, ein Knotenpunkt für die soziale Arbeit in der Stadt Saalfeld. Die Schließung gerade in dieser angespannten Zeit fällt uns allen unsagbar schwer, aber eine verantwortbare Lösung ist auch nach erneuter Sondierung leider nicht möglich.“

Caritas Mitarbeiterin Gertraud Jermutus hatte die Schließungspläne Ende November öffentlich gemacht und gegenüber der Redaktion ihre Bestürzung darüber geäußert. Den „Tag der offenen Tür“ am Donnerstag dieser Woche sieht sie auch als Tag des Erinnerns. Es könnten alte Artikel über die Arbeit des Caritas-Hauses eingesehen werden und es werde für Essen und Trinken gesorgt. Mit dem Ende des Caritas-Hauses endet Gertraud Jermutus zufolge auch die Arbeit der Caritas-Kleiderkammer. Für die Freiwilligen-Truppe der Caritas, die Führungen im Darrtor-Turm anbietet, gebe es noch Gespräche mit der Stadt Saalfeld. Eventuell könne diese Arbeit fortgesetzt werden.