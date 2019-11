Carl-Zeiss-Brücke in Saalfeld feierlich eingeweiht

Hinterher ist gut lachen: Saalfelds Tiefbauamtschef Uwe Neumann habe wohl während des Baus der neuen Brücke an der Carl-Zeiss-Straße „das ein oder andere graue Haar mehr bekommen“, erklärte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Dienstag bei der feierlichen Einweihung und Eröffnung der Carl-Zeiss-Brücke. Er habe lange überlegt, wie er seine Eröffnungsrede beginnen solle. Vielleicht mit: „Und sie steht doch...“? Oder mit: „Es war einmal...“? Er habe sich dann für ein Zitat des französischen Schriftstellers Victor Hugo (1802-1885) entschieden: „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“

„Ein modernes Saale-Monument aus Stahl“

Der alte, noch aus DDR-Zeiten stammende Zeisssteg war im September 2017 abgebrochen worden. Der Nachfolge-Bau, der nach Bürger-Hinweisen den Namen Carl-Zeiss-Brücke erhielt, erwies sich als ingenieurtechnisch sehr anspruchsvoll. Stadtrat und Stadtverwaltung hatten sich für eine Schräg- oder auch Zugseilbrücke mit neun Meter hohen und insgesamt 50 Tonnen schweren Pylonen entschieden. Zudem überquert die 62 Meter lange Brücke die Saale nicht gerade, sondern gebogen, um Radfahrern des Saale-Radweges die Auffahrt zu erleichtern. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass die Brücke auch mit Blick auf die Landesgartenschau 2024 ästhetische Ansprüche bedienen sollte. Zwar wurde Saalfeld nicht Austragungsort, die Brücke sei jedoch trotzdem „ein modernes Saale-Monument aus Stahl“ oder ganz einfach „ein Hingucker“.

Die größte Zeitverzögerung - neben Problemen mit dem Wasserstand der Saale - verursachten die Fundamente. Tiefbauamtschef Neumann zufolge war der Baugrund sehr inhomogen. Die Gründung erfolgte durch 16 Meter tiefe Bohrpfähle. In einem Loch sei der Bohrer „fast allein durchgefallen“, einen Meter daneben sei der Untergrund extrem fest gewesen, so dass der Bohrer kaum durchgedrungen sei. In ein Bohrloch seien wie geplant 400 Kilogramm Zement geflossen, bereits ein Bohrloch weiter haben es 1400 Kilogramm sein müssen. Insgesamt seien 240 Kubikmeter Beton verbaut worden.

Im Frühjahr 2020 beginnt der Brückenbau zwischen Obernitz und Reschwitz

Zu Bauverzögerungen hat auch die extrem gute Baukonjunktur beigetragen, lässt Neumann nicht unerwähnt: „Die Firmen haben genug Aufträge, die warten nicht mehr auf uns.“ Der Tiefbauamtschef dankte dem Bürgermeister und der Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU), „die alle mit an einem Strang gezogen haben“. Neumann bereitet bereits einen weiteren Brückenbau in Saalfeld vor: Im Frühjahr 2020 soll der Neubau der neuen Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Obernitz und Reschwitz beginnen.

Die reinen Baukosten für die neue Carl-Zeiss-Brücke stieg von veranschlagten 1,4 Millionen Euro auf 1,9 Millionen Euro. Dem Bürgermeister zufolge wird die Brücke zu 80 Prozent vom Freistaat Thüringen gefördert. Der Fördermittelgeber habe laut Kania 200.000 Euro aus den reinen Baukosten den Planungskosten zugerechnet, so dass die Endabrechnung nun so laute: 1,7 Millionen Euro reine Baukosten und 400.000 Euro Planungskosten. Der Eigenanteil der Stadt sei von 280.000 Euro auf knapp 400.000 Euro gestiegen. Dies ist, sagte Kania, „natürlich ärgerlich“.

SPD-Fraktionschef Steffen Lutz erklärte zufrieden: „Es ist viel Geld, es ist aber auch eine schöne Brücke.“ Der Saale-Radweg werde durch das Bauwerk sehr viel Zulauf haben. Seine Fraktionskollegin Christine Lehder freut sich, dass „die Anwohner bereits von ,ihrer’ Brücke sprechen“. Die Saalfelderin Hannelore Doeppmann sagte dieser Zeitung: „Es ist sehr schön, jetzt hier wieder eine Brücke zu haben.“