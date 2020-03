Saalfeld. Nachdem er den Job als Fraktionsgeschäftsführer in Erfurt verlor, zieht es den Saalfelder an die Basis. Zunächst muss die Partei ihn nominieren.

CDU schlägt Maik Kowalleck als Landratskandidat für Saalfeld-Rudolstadt vor

Was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen, soll Ende März politische Realität werden. Dann wollen die Christdemokraten des Landkreises Maik Kowalleck zu ihrem Kandidaten für die Landratswahl am 28. Juni küren. So zumindest sieht es der Plan des Vorstandes vor.

Stärkste Fraktion im Kreistag stellt eigenen Kandidaten

Der Sonderparteitag mit Kandidatenkür soll am 28. März in Uhlstädt-Kirchhasel stattfinden. „Ich begrüße ausdrücklich, dass Maik Kowalleck seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt hat. Unser Anspruch war von Anfang an klar formuliert, nämlich als stärkste Fraktion im Kreistag auch einen eigenen Kandidaten zu stellen. Der Kreisvorstand hat den vorliegenden Kandidatenvorschlag in seiner letzten Sitzung einstimmig bestätigt und wird den Mitgliedern diesen Vorschlag unterbreiten“, wird CDU-Kreischef Steffen Kania in einer Mitteilung der Union zitiert. Die CDU habe nun die Möglichkeit, „mit Maik Kowalleck einen fachlich ausgezeichneten, sehr erfahrenen und bürgernahen Kommunalpolitiken nominieren zu können, der den Landkreis hervorragend vertreten und repräsentieren kann“, erklärt der Kreisvorsitzende.

Wechsel von Erfurt nach Saalfeld im Sommer angepeilt

Die Mitglieder des Kreisvorstandes schätzten demnach besonders Kowallecks weitreichende Erfahrungen. Über 20 Jahre lang engagiert sich der Saalfelder bereits in der Kommunalpolitik und konnte zur letzten Kreistagswahl die zweitmeisten Stimmen insgesamt auf sich vereinen. Zudem sei er seit über zehn Jahren Mitglied des Thüringer Landtags und anerkannter Finanzpolitiker auf Landesebene. Zuletzt allerdings hatte die Erfurter Karriere des 45-jährigen Kaufmanns für Bürokommunikation einen deutlichen Knick erfahren. Im Zuge des fraktionsinternen Streits um das Agieren im Thüringer Landtag verlor er sein Amt als Fraktionsgeschäftsführer, das Kowalleck einen Platz neben dem früheren Fraktionschef Mike Mohring zuwies.