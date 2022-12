CDU sieht Saalfelder Kurstadtstatus in Gefahr

Saalfeld/Rudolstadt. Union befürchtet negative Auswirkungen einer weiteren Müllverbrennungsanlage in Rudolstadt.

Nach den Naturschutzverbänden NABU und BUND hat jetzt auch die hiesige CDU Bedenken gegen die geplante Batterierecyclinganlage im Industriegebiet Schwarza angemeldet. In der Union befürchtet man durch eine weitere Müllverbrennungsanlage im Städtedreieck vor allem Auswirkungen auf die touristischen Prädikate für Saalfeld und Bad Blankenburg.

Eine neu gegründete Firma habe jetzt den Antrag beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) auf eine erste Teilgenehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Anlage zur thermischen Verwertung fester gefährlicher Abfälle mit einer Durchsatzkapazität von 83 Tonnen pro Tag am Standort gestellt, zitiert der CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck einen Bericht dieser Zeitung. Für das Vorhaben bestehe die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Convertflex zeigt, wie die Bürger sensibilisiert sind

Für den Saalfelder sei es wichtig, "dass jetzt alle Fakten auf den Tisch kommen und nicht übereinander, sondern miteinander geredet wird". Aus diesem Grund habe er die Fragen der Bevölkerung zum geplanten Vorhaben an die Thüringer Landesregierung in einem Fragenkatalog übersandt. Der Abgeordnete erwartet insbesondere im Städtedreieck verstärkt Diskussionen zum Thema. Das Vorhaben zur Errichtung einer Kunststofffabrik in Saalfeld habe gezeigt, dass die Menschen sehr sensibel auf Neuansiedlungen reagieren. Während Convertflex in Saalfeld sprichwörtlich mit heißer Luft und ohne Emissionen arbeite, sei die Investition in Rudolstadt "schon eine andere Nummer", wenn man die zu erwartenden täglichen Transporte und Emissionen betrachte.

„Industrie und Gewerbeansiedlungen sind grundsätzlich ein Gewinn für unsere Region. Allerdings ist es wichtig, dass insbesondere Vorhaben, die vermeintlich gesundheitliche Auswirkungen auf die Menschen haben können, mit ganzer Transparenz dargestellt werden. Bisher gab es wenig Fakten von offizieller Seite. Bereits im vergangenen Monat wurden im Saalfelder Stadtrat die Auswirkungen auf den Kurortestatus und die Luftqualität der Kreisstadt angesprochen. Neben gesundheitlichen Fragen geht es schließlich um Fördergelder“, so Kowalleck.

Vorangegangen waren auch Gespräche mit dem Rudolstädter CDU-Stadtverband und der CDU Stadtratsfraktion. Der Vorsitzende der Rudolstädter CDU, Frank Niklas, äußerte sich dazu wie folgt: „Es stellt sich die Frage, weshalb ein solches Großprojekt von den Beteiligten in solch einer Geschwindigkeit vorangetrieben wird" Von Offenheit und Transparenz könne man bei dieser Vorgehensweise nicht sprechen.