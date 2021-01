Am Ortseingang von Naundorf aus Richtung Kolkwitz ist gut zu erkennen, wie weit die Ortsstraße bereits in Schuss ist. Die Sanierung des fehlenden Abschnitts ist eine der fest eingeplanten Baumaßnahmen, die sich im Haushalt der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel für 2021 niederschlagen soll.

CDU Uhlstädt-Kirchhasel in Sachen Haushalt optimistisch

Ganz so dramatisch, wie Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) im Hundert-Tage-Interview mit dieser Zeitung die finanzielle Situation der Gemeinde zeichnete, scheint es um Uhlstädt-Kirchhasel nicht zu stehen. „Trotz Corona-Pandemie und rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen kann die Gemeinde mit einem positiven Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 rechnen“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion im Gemeinderat mit Verweis auf in dieser Woche von der Verwaltung zur Verfügung gestellte Zahlen für den künftigen Haushalt.