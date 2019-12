Chef der Thüringen-Kliniken zieht es nach Hessen

Manchmal geht alles ganz schnell. Anfang des Monats gab Rolf Weigel, Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“, in einem Gespräch mit dieser Zeitung noch bekannt, dass es Gespräche über eine mögliche Expansion nach Ostthüringen gebe. Da lag seine Kündigung schon drei Tage auf dem Tisch des Landrates. Am Mittwoch dieser Woche installierte der Aufsichtsrat der Thüringen-Kliniken eine neue Doppelspitze. Jetzt wurde bekannt, wohin es den scheidenden Geschäftsführer zieht.

Die „Hersfelder Zeitung“ berichtete in ihrer Sonnabendausgabe, Rolf Weigel werde voraussichtlich Mitte nächsten Jahres neuer Geschäftsführer des Klinikums Hersfeld-Rotenburg (Hessen). „Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung sind sehr froh, mit Herrn Weigel einen profunden Kenner der Krankenhauslandschaft gewonnen zu haben“, zitiert die Zeitung Landrat Michael Koch, den Aufsichtsratsvorsitzenden des ebenfalls kommunalen Klinikums, das mit 3100 Mitarbeitern und rund 40.000 stationären Patienten im Jahr rund ein Drittel größer ist als die Thüringen-Kliniken.

Von Weigel, der dort Teil einer Doppelspitze werden, wird erwartet, das er das defizitäre Haus in drei bis fünf Jahren aus der Verlustzone führe. Der 55-jährige Diplom-Betriebswirt ist in Gießen geboren und lebt aktuell in Eisenach.

Dieses Duo soll die Thüringen-Kliniken leiten

Thüringen-Kliniken: Schneller Wechsel bei Geschäftsführung erwartet

Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken sagt Auftritt im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt ab