Chef der VG Schiefergebirge: Schnelles Internet kommt später ins Gebirge

Unter anderem in Marktgölitz laufen momentan Arbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes, hier Verlegungsarbeiten am Freibad. Die hinsichtlich der Bandbreiten stark unterversorgten Dörfer des Gölitztals haben Priorität innerhalb der VG Schiefergebirge.

Lehesten. Robert Heerwagen informiert in Lehesten über den aktuellen Stand.

Der Breitbandausbau der Telekom auf dem Gebiet der VG Schiefergebirge geht voran, ist aber rund zwei Monate im Verzug. Darüber informierte VG-Vorsitzender Robert Heerwagen am Dienstag zur Gemeinschaftsversammlung im Kulturhaussaal Lehesten. Demnach sorge unter anderem die Coronapandemie für personelle Engpässe bei beteiligten Firmen, erschwerte aber auch Terminvereinbarungen mit Anwohnern. Ursprünglich sei geplant gewesen, Lehesten mit den Ortsteilen Schmiedebach und Röttersdorf sowie Probstzella mit Lichtentanne, Großgeschwenda, Roda/Wickendorf, Kleinneundorf, Schlaga und den Gölitztaldörfern noch dieses Jahr anschließen zu können.

„Das klappt einer aktuellen Abfrage bei der Telekom zufolge nicht“, so Heerwagen. Die betreffenden Bürger könnten voraussichtlich im ersten Quartal 2022 ihre Anschlüsse bestellen. Unvorhergesehene bauliche Probleme gebe es derzeit noch in Schmiedebach, wo das Glasfaserkabel teils oberirdisch auf vorhandenen Freileitungsmasten gelegt werden soll.

Ausbau wird sich bis in das Jahr 2023 erstrecken

In Königsthal sei die Verlegung wiederum nur unter Vollsperrung möglich. Die habe die Straßenbehörde über den Winter aber nicht gestattet, weil die das Tal erschließende Kreisstraße 178 in der Wintersaison für den normalen Verkehr gesperrt ist, was die Verkehrssituation für Anwohner zusätzlich verschärfen würde. „Das ist auch verständlich“, sagt Heerwagen. Die Arbeiten in Königsthal würden dann im Frühjahr nachgeholt.

Insgesamt werde sich der Ausbau im VG-Gebiet sicher bis ins Jahr 2023 erstrecken. „Ansonsten sind die Erdarbeiten aber weitgehend abgeschlossen“, berichtete Heerwagen. „Generell nimmt es einen großen Teil des Arbeitsaufwands für die Firmen ein, die Oberflächen nach Verlegung so wiederherzustellen, wie sie waren“, so Robert Heerwagen. Nächstes Jahr stünde dann der Ausbau im Loquitztal an, namentlich Unter- und Oberloquitz, Laasen, Döhlen, Reichenbach und Schaderthal. Auch Gräfenthals Stadtkern und alle Ortsteile sind dann an der Reihe. Nur wenige Dörfer, darunter beispielsweise Arnsbach, Zopten und Brennersgrün, wurden bzw. werden im Eigenausbau erschlossen.

Thema war auch die Personalsituation in den Verwaltungen. Erfreulich sei, dass alle 2021 ausgeschriebenen Stellen auch besetzt werden konnten, so Heerwagen. Allerdings sei der Krankenstand „stark erhöht“ und das Einwohnermeldeamt deswegen gar völlig außer Gefecht. Es wird nächste Woche einsatzfähig sein. Gräfenthals Bürgermeister und stellvertretender VG-Chef Wolfgang Wehr (parteilos) bat in diesem Zuge um aktuelle Prozentzahlen zum Krankenstand, die Heerwagen nachreichen will.

Keine Stellenkürzungen geplant

Einstimmig beschlossen haben die Versammlungsmitglieder auch den Stellenplan für nächstes Jahr. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie eine Sekretärin gehen in Rente beziehungsweise werden nicht mehr an ihre Stelle zurückkehren können. Ihre Stellen sollen nachbesetzt werden. Geplant ist laut Wehr, die bisherige halbe Stelle im Ordnungsamt zu einer ganzen auszubauen. „Eine halbe ist einfach zu wenig“, so Wehr. Und: „Es werden keine Stellen weggestrichen“. Dafür habe er sich gemeinsam mit der Lehestener Stadtspitze eingesetzt.

Zum Stellenplan gehört auch jene des Leerstandsmanagers: Michael Kammrad trat das Amt im April 2020 an (wir berichteten), verließ Probstzella jedoch Ende Juni diesen Jahres aus persönlichen Gründen. Seine Stelle wurde wieder ausgeschrieben, laut Robert Heerwagen liegt bereits eine Bewerbung vor und ist ein Gespräch geplant.