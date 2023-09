Chor "Laute(r) Töne" singt bei Benefizveranstaltung in Schaala

Der Chor "Laute(r) Töne" trat am vorigen Freitag beim Benefizkonzert in der Mehrzweckhalle des Rudolstädter Ortsteils Schaala auf.

Schaala Bei einem privaten Projekt der Familie Grohmann wird für das Ronald McDonald-Haus gesammelt - so viel Geld kam zusammen

Am 1. September war es wieder soweit: Zwischen Bäumen und einem Meer aus prachtvollen Sonnenblumen sollten Gitarrenklänge und Gesang durch den lauen Spätsommerabend schallen. Grund dafür war das mittlerweile 9. Benefizkonzert des Chors „Laute(r) Töne“ zu Gunsten des Ronald McDonald Hauses Jena, welches im Garten der Familie Grohmann stattfinden sollte, doch aufgrund des regnerischen Wetters kurzerhand in die Mehrzweckhalle Schaala verlegt wurde und dennoch zahlreiche Besucher anlockte. Eine Absage der Veranstaltung war keine Option, denn das jährliche Konzert ist der Höhepunkt des Spendenprojekts von Familie Grohmann sowie des extra für diesen Zweck gegründeten Chors und so wurde innerhalb weniger Stunden umdisponiert, dekoriert und organisiert was das Zeug hält.

Spendentopf füllt sich mit 5800 Euro

Unter Leitung von Maria Grohmann wurde den Gästen ein umfangreiches musikalisches Programm geboten, begleitet von Moderator Peter Krüger. Das Repertoire umfasste bekannte Rock- und Popsongs, Gospel und beliebte Lieder zum Mitsingen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war eine Verlosung, an der jeder Besucher teilnehmen konnte. Die drei glücklichen Gewinner durften sich u. a. über einen exklusiven Jahreskalender des Chors freuen.

Der Eintritt zum Konzert war traditionell frei, es wurde jedoch um Spenden gebeten. Auch Gemüse aus dem Garten von Familie Grohmann sowie allerlei selbstgemachte Schätze wurden am wunderschön dekorierten Kunsthandwerkstand angeboten und verleiteten die Gäste zum Staunen und Stöbern. Jeder, der dort etwas erworben hat, leistete ebenfalls seinen Beitrag zum Erfolg des Abends, denn alle Einnahmen des Konzerts flossen in den Spendentopf für das Ronald McDonald Haus in Jena.

Familie dankt allen Unterstützern

So konnte am Ende des Abends die stolze Summe von 5800 Euro an dessen Leiterin Steffi Uecker übergeben werden – nicht zuletzt umfasste diese Summe eine Spende über 800 Euro der Deutschen Bank Rudolstadt, deren Vertreter ebenfalls zum Konzert anwesend waren.

Zum Schluss verabschiedete sich der Chor mit einem irischen Segenswunsch, unterstützt durch die Cellistin Susan Hollinger, von seinem großartigen Publikum. Familie Grohmann und alle ehrenamtlichen Mitglieder danken von Herzen allen, die an diesem Freitagabend den Weg nach Schaala gefunden haben sowie natürlich auch denjenigen, die den Chor und das Ronald McDonald Haus den Rest des Jahres durch verschiedene Aktionen und Zuwendungen unterstützen.