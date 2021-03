Christine Strubl im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt verabschiedet

Mit einem Strauß Blumen und warmen Worten verabschiedete Landrat Marko Wolfram (SPD) in der Kreistagssitzung am Dienstag in Saalfeld die langjährige Dezernentin und Fachbereichsleiterin Christine Strubl in den Ruhestand.

Die Rudolstädterin, die eine Zeit lang auch für die CDU im Stadtrat ihrer Heimatstadt saß, bekleidete über einen Zeitraum von 30 Jahren verantwortungsvolle Positionen zunächst im Landratsamt Rudolstadt und später in dem des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Derzeit ist sie als Leiterin des Fachbereiches 2 für Öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie Umwelt zuständig und führt das Haus II des Landratsamtes in Rudolstadt.

Wolfram dankte Christine Strubl für ihre jahrelange zuverlässige Arbeit auch bei schwierigen Aufgaben wie der Aufnahme von Flüchtlingen oder dem Meistern der Corona-Krise und wünschte ihr alles Gute für die Zeit des Ruhestandes. Die Stelle der Fachbereichsleitung ist ausgeschrieben, übergangsweise führt der Landrat den Bereich.