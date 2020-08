„Corona Art Gallery“ entsteht in Kaulsdorf

Axel Brümmer sichtet an seinem Arbeitsplatz in Kaulsdorf die Zeichnungen von Kindern aus aller Welt für die geplante "Corona Art Gallery".

Kaulsdorf. Fast 500 Zeichnungen aus aller Welt erzählen, was das Virus mit Kindern macht. Die Bilder sollen auch in Saalfeld gezeigt werden.

Axel Brümmer sitzt am Rechner seines Arbeitszimmers in der früheren Kaulsdorfer Schmiede und sichtet Bilder. Nicht wie früher die seiner eigenen Touren um den Globus, die der Weltumradler gemeinsam mit Peter Glöckner unternahm - Kinderzeichnungen aus aller Welt sind es, die Brümmer zu einer „Corona Art Gallery“ zusammenfassen will. Auch in der „Galerie im Schloss“ im Saalfelder Landratsamt sollen sie im nächsten Jahr gezeigt werden.