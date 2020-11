Corona macht sich auch auf dem Markt der Ausbildungsstellen bemerkbar. So bilanzieren die Berufsberater der Agentur für Arbeit in Jena unterm Strich noch gut 300 unbesetzte Ausbildungsstellen und 109 Jugendliche, deren Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolglos blieb.

„Jugendliche hatten mitunter einen schwereren Start ins Berufsleben, da Bewerbungsverfahren aufgrund Corona und Kurzarbeit in vielen Unternehmen länger als üblich dauerten. Hinzu kam, dass kaum Ausbildungsmessen stattgefunden haben und so der direkte Kontakt zu den Unternehmen fehlte“, sagte Franziska Exner, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Jena. „Noch immer vermitteln wir Jugendliche auf freie Lehrstellen, denn ein verspäteter Start in die Ausbildung ist bis Jahresende durchaus möglich.“

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt unterstützte die Berufsberatung der Arbeitsagentur im vergangenen Berufsberatungsjahr (2019/2020) konkret 485 Jugendliche bei der Ausbildungssuche. Das waren 46 weniger als vor einem Jahr. Die Unternehmen meldeten der Agentur für Arbeit 591 betriebliche Ausbildungsstellen, neun weniger als im Vorjahr. Hinzu kommen 38 außerbetriebliche Ausbildungsstellen. Das Verhältnis freier Ausbildungsstellen zu Bewerbern betrug 1,3:1.

Die meisten Ausbildungsstellen standen in den Berufen Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Landwirt, Kfz-Mechatroniker, Kaufmann Büromanagement, Glasapparatebauer und Elektroniker zur Verfügung.

274 Jugendliche begannen eine Ausbildung. Die restlichen Bewerber fanden andere Möglichkeiten, ihre Zukunft zu gestalten, etwa durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (34 Personen), gemeinnützige soziale Dienste (10), ein Studium (17) oder einen weiteren Schulbesuch (50). Die übrigen Bewerber meldeten sich ohne Angabe ihres Verbleibs ab. Zum Ende des Beratungsjahres hatten noch zehn Jungen und sechs Mädchen keinen Ausbildungsplatz gefunden. Im Gegenzug blieben 95 Ausbildungsstellen unbesetzt.