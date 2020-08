Corona bringt Saalfelder Tafel an die Grenzen der Kräfte

Saalfeld. Sofortiger Aufnahme-Stopp für Ausgabestelle in Gorndorf. Dank an Helfer und Spender, zu denen wieder einmal Tommy Kadriz aus Probstzella gehört.

Die Saalfelder Tafel hat den zurückliegenden Corona-Sommer nur mit großen Mühen und aufopferungsvollem Engagement vieler Freiwilligen überstanden. „Wir sind an unsere Grenzen gekommen“, erklärte Tafel-Chef Jürgen Brengel am Freitag. Explizit bezieht sich der 63-Jährige in diese Einschätzung mit ein - nach zwölf Jahren Tafel-Arbeit an sechseinhalb Tagen die Woche „ohne einmal Urlaub oder krank zu machen“.