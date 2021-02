Corona geht, das Wasser kommt. Als hätten sich die Naturgewalten abgesprochen, steigen die Fluten der Saale und ihrer Nebenflüsse in dem Maße, wie die Neuinfektionen mit dem Virus im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt abnehmen.

Während man an der Coronafront wenigstens ein bisschen durchatmen kann und in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt in dieser Woche mangels Patienten die ersten zwei von sechs Pandemiestationen wieder ihrer früheren Bestimmung übergeben werden konnten, sorgten die Schneeschmelze im Bergland und die Niederschläge der vergangenen Tage, die allein vom Mittwoch zum Donnerstag mit 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter deutlich oberhalb der Prognose lagen, für ein Anschwellen der Flüsse.

Wie bei der Bekämpfung der Pandemie, bei der ein bundesweiter Lockdown und das Einhalten der bekannten AHA-Regeln durch die Mehrzahl der Bürger bisher erfolgreich eine Überlastung der Krankenhäuser verhinderten, haben die Menschen auch beim Hochwasserschutz ein Mittel in der Hand, das sich über Jahrzehnte bewährt hat.

Als die Schwarza ihren Pegelstand verdoppelte, hat man noch in der Nacht zum Donnerstag die Wasserabgabe aus der Hohenwarte-Talsperre reduziert. Es erwies sich als Segen für den Unterlauf der Saale. Den Rest besorgte das Wetter.