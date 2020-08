Corona getrotzt: Kindergärten kehren zum Regelbetrieb zurück

In Corona-Zeiten bewährt: Der AWO-Fröbelkindergarten „Am Wald“ in Unterwellenborn ist auch im Wald präsent - mit einem Bauwagen als Unterkunft. Im Bild: Daniel Bauer und Paul Zeymer vom Förderverein.

Saalfeld-Rudolstadt. Ab 31. August ist in den Kitas in Saalfeld-Rudolstadt alles wieder etwas normaler - doch präventiver Infektionsschutz bleibt die Norm

Die Zeit der Corona-bedingten Gruppen in den Kindergärten, die Zeit der Sperrbänder in den Kita-Außenbereichen, geht dem Ende entgegen: Ab Montag, dem 31. August, gilt in den Schulen und Kindergärten Thüringens wieder der Regelbetrieb - wenn auch mit „präventivem Infektionsschutz“. Darauf machte die Kita-Managerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Ute Salewski, gegenüber dieser Redaktion aufmerksam.