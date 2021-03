Corona macht auch Kaulsdorfer Verein zu schaffen

Die von Axel Brümmer eingerichtete Museumsscheune mit Erinnerungsstücken seiner Reisen in der ganzen Welt befindet sich in der Saalfelder Straße in Kaulsdorf. Hier hat der Verein GlobalSocial-network seinen Sitz.

Sie sind mit 70 Projekten in 13 Ländern auf der ganzen Welt aktiv, um die Not zu lindern, Kinder zu unterstützen und etwas für die Umwelt zu tun. Doch Corona und die Folgen des Virus' machen auch dem Team um Vereinschef Mario Thiergart zu schaffen. GlobalSocial-network heißt der Verein, der seinen Sitz in Kaulsdorf hat. "Gerade in Brasilien haben wir viele gute Freunde verloren", sagt der zweite Vorstand Axel Brümmer. Der Kaulsdorfer informierte jüngst über aktuelle Aktivitäten des Vereins.

"Gemeinsam mit Partnern konnten wir die Schule von Michael Beek in Pakistan nicht nur für ein weiteres Jahr finanzieren, sondern auch eine Mädchenschule auf Wunsch des Ältestenrats vor Ort ermöglichen", so der Weltumradler. GlobalSocial Uganda bereite monatliche Aktionen vor, in sechs Schulen laufen Wasserworkshops und es werden Bäume gepflanzt. Der indonesische Ableger des Vereins bereitet mit Partnern aus Deutschland eine interkulturelle Aktion als Dankeschön für das Schulboot in Form einer Mitmachaktion an der Hohenwartetalsperre vor. Im Pamir, der Mongolei und Bolivien, wo der Verein auch in einem Gefängnis aktiv ist, konnte man Nothilfe leisten, in Malaysia wird eine Ausstellung der Corona Art Gallery vorbereitet.

"Unser Projekt in Indien hat mit schlimmer Quarantäne zu kämpfen, aber die Digitalschule im Gangesdelta läuft zum Glück", sagt Brümmer. In Brasilien sei man dabei, einem Dorf Landloser zu helfen, in Kenia gibt es ein Theaterprojekt.

Ausführliche Informationen über alle Projekte gibt es im Internet unter https://www.globalsocial-network.org/.