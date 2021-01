Das Personal im Testzentrum in der Rudolstädter Breitscheidstraße wird geschult: Unter den Augen von Yvonne Kiel, Leiterin des Testzentrums, nimmt Katrin Apel einen Corona-Schnelltest bei Marion Baumann vor.

Rudolstadt. Der DRK-Kreisverband bietet ab Montag in Rudolstadt Corona-Schnelltests für jedermann an.

Corona-Tests in Rudolstadt: Klarheit nach 15 Minuten

Kurz das Stäbchen in die Nase und dann mit dem Abstrich in ein Reagenzglas mit Flüssigkeit. Einige Tropfen davon auf einen Teststreifen gegeben – und nach etwa 15 Minuten hat man Klarheit. Die Verfärbung zeigt das Ergebnis des Corona-Tests an.