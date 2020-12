Corona wird ihr Engagement im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht stoppen

Für ihr langjähriges Ehrenamt in Chören und Musikvereinen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat Landrat Marko Wolfram (SPD) am Montag Christel Esefeld, Michael Hauspurg und Klaus Schwabe ausgezeichnet, dies wird aus dem Landratsamt mitgeteilt.

Der Kultur- und Bildungsausschuss hatte zu Jahresbeginn das Thema „Ehrenamt in Chören und Musikvereinen“ festgelegt. Die Auszeichnung konnte jedoch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Rahmen der Ehrenamtsgala des Landkreises vorgenommen werden.

„Ich danke Ihnen gerade in diesem besonders schweren Jahr für Ihr Engagement“, sagte Wolfram. Christel Esefeld war vom Maxhüttenchor Unterwellenborn für die Auszeichnung vorgeschlagen worden, der in diesem Jahr sein 70. Chorjubiläum feiert.

Musikalische Bildung der Jugend gehört zum Engagement

Esefeld ist seit 58 Jahren Mitglied im Chor und leitet ihn seit mehr als 20 Jahren als 1. Vorstand. Michael Hauspurg ist seit seiner Zeit als Schüler an der POS „Juri Gagarin“ in Neusitz musikalisch aktiv. Danach wirkte er im Erwachsenenorchester Neusitz und seit 1990 im Musikverein Neusitz. Dort bildet er Kinder- und Jugendliche im Instrumentalunterricht aus und leitet sowohl die Engerdaer Musikanten bei Proben und Auftritten als auch die Jugendbläsergruppe des Vereins. Klaus Schwabe wurde der Preis in Abwesenheit verliehen. Schwabe leitet seit 1980 den Männerchor Oberweißbach und hat ihn in 40 Jahren zu einem der leistungsstärksten Chöre der Region geführt. Darüber hinaus hat er sich große Verdienste um die Zusammenarbeit mit den Partnerchören, dem MGV„Eintracht 1887 Thurn“ aus Unterfranken und dem MGV „Sängerbund Meura“ sowie weiteren Chören der Region erworben.

„Ich wünsche mir, dass diese Auszeichnung Sie und Ihre Mitsängerinnen und Mitsänger dazu ermutigt, im kommenden Jahr wieder gemeinsam zu singen, sobald die Coronapandemie es erlaubt“, sagte Wolfram.