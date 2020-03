Thüringens Pferdezucht und die Corona-Krise: Wer kauft Pferde schon online?

Heike Hörnlein vom Vorstand des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen bringt das Problem ihrer Zunft auf den Punkt: „Wer kauft Pferde schon online?“ Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie treffen Pferdezuchtbetriebe besonders hart. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Der Pferdemarkt ist total zusammen gebrochen“, sagt die Pferdezüchterin aus Oberpörlitz. Das bestätigt auch Thomas Strümpfel, der mit seiner Frau Jacqueline in Bucha (Unterwellenborn) einen Pferdehof betreibt. Der Pferdeverkauf und der Reitsport seien in den Zeiten von Corona ein „Totalausfall“.

Auf 5000 Euro schätzt Strümpfel seinen monatlichen Verlust durch das Coronavirus. Auch die bezahlte Pferde-Ausbildung auf seinem Hof sei weggebrochen, die Kosten seien jedoch blieben. Strümpfel hat drei Lehrlinge, die die 55 Pferde im Stall weiterhin füttern und täglich bewegen, damit sie gesund bleiben. Wegen der heißen und trockenen Sommer der beiden Vorjahre hat Strümpfel Heu zukaufen müssen.

Kurzum: Strümpfel und auch Heike Hörnlein könnten Hilfe von der Thüringer Landesregierung gebrauchen. Die jedoch, sagt Strümpfel, „hat uns vergessen“. In der Tat schließt das Corona-Soforthilfeprogramm des Freistaates zugunsten der Wirtschaft Landwirte explizit aus. „Landwirte fallen nicht unter das Programm“, bestätigte der Sprecher des Thüringer Wirtschaftsministeriums, Stephan Krauß, auf Anfrage dieser Redaktion.

Das Hilfsprogramm „fokussiert auf die gewerbliche Wirtschaft“

Das Soforthilfeprogramm für die Thüringer Wirtschaft „fokussiert auf die gewerbliche Wirtschaft, schließt also die ,verarbeitende Landwirtschaft’ wie zum Beispiel die Ernährungsindustrie mit ein“, erläutert Krauß. Außen vor bleibt die nicht-verarbeitende Landwirtschaft, zum Beispiel der Zucht- und Ausbildungsstall in Bucha. Zwar produziert Strümpfel auch Heu und Getreide, jedoch nur für seine Pferde.

Auf das Problem der Pferdezuchtbetriebe in Thüringen aufmerksam gemacht hat Roland Beyer, stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler. In einer Pressemitteilung kritisiert der Kreisvorsitzende der Freien Wähler in Saalfeld-Rudolstadt, dass die erste Soforthilfe im Nachbar-Freistaat Bayern bereits bei den ersten Landwirten und Gewerbebetrieben angekommen sei, während in Thüringen noch nichts beschlossen sei. Beyer: „Der Skandal ist, dass Unternehmen der Landwirtschaft nicht berücksichtigt worden sind. Das betrifft zum Beispiel bäuerliche Betriebe, Gärtnereien und Pferdehaltungsbetriebe.“ Auf Nachfrage erklärte Beyer: „Entweder die Beamten haben kein Verständnis für die bäuerlichen Betriebe oder sie vergessen sie einfach.“

Landwirtschaftsministerium: Arbeiten mit Hochdruck an Lösungen

Krauß, der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, begründet die fehlende Antragsberechtigung der Landwirte mit „den grundsätzlich anderen Beihilferegularien, die es für die Landwirtschaft auf EU-Ebene gibt. Hierfür sind gegebenenfalls andere Unterstützungsangebote möglich, die vom Land auch geprüft werden“. Dazu verweist Krauß auf das Thüringer Landwirtschaftsministerium. Das teilte dieser Redaktion auf Anfrage mit, es arbeite „mit Hochdruck an Lösungen und fordert auch vom Bund, die heute von der Europäischen Union angepassten Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützungen von Pandemie geschädigten Agrarbetrieben zu nutzen“.

In einer Pressemitteilung lässt sich Agrarstaatssekretär Torsten Weil (Linke) zudem so zitieren: „Wir prüfen auch auf Landesebene alle Möglichkeiten, die finanziellen Soforthilfen schnellstmöglich auf die Unternehmen der Landwirtschaft und des Gartenbaus auszudehnen und vergleichbare Angebote zu schaffen. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um unseren Agrar- und Gartenbaubetrieben bestmöglich in der Corona-Krise beizustehen und Sicherheiten zu geben.“

Pferdezüchter Strümpfel wird das gerne hören. Natürlich habe er Reserven, ein paar Wochen werde er schon durchhalten. Doch er weiß, dass seine Branche noch unter der Coronakrise leiden wird, wenn es anderswo bereits wieder bergauf geht. Die Leute müssten sich finanziell erst wieder erholen. Strümpfel: „Das Hobby“, in seinem Fall der Pferdesport und die Reiterferien, „kommt immer zuletzt“.