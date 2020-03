Coronakrise: Viele Hilfsangebote in Saalfeld-Rudolstadt

Im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie sind immer mehr Menschen auf Hilfsangebote angewiesen – sei es seelischer Art oder bei der Beschaffung von Lebensmitteln. Schon Friedrich Hölderlin wusste: „Mit der Gefahr wächst das Rettende auch.“ So aktiviert und etabliert sich in Saalfeld-Rudolstadt eine verstärkte Struktur von Hilfsangeboten kommerzieller und nichtkommerzieller Art. Hier einige erste Beispiele:

- „Es ist eine große Herausforderung“, sagt Ricarda Höhne-Hahn von der telefonischen Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Diakonie, erreichbar telefonisch unter 03671 / 45 58 91 20. Viele Fragen drehten sich derzeit etwa um Umgangsregelungen von Kindern geschiedener Eltern. Auch erhöhe sich bei dauerhaften Aufenthalt in den eigenen vier Wänden das Konfliktpotenzial. Ricarda Höhne-Hahn: „Die Telefone laufen jetzt schon heiß.“

- Auch bei der Jugendberatung der Diakonie „sind alle Telefone geschalten“. Die Beratung gelte für Eltern, aber auch für Jugendliche, die über die Mobil-Nummer 0160 / 47 054 21 sogar per Whatsapp beispielsweise mit Annett Wenzel in Kontakt treten können. „Wir sind in Bereitschaft“, sagt Annett Wenzel.

Lieferung von Lebensmitteln bis an die Haustür

- Es mehren sich auch die Angebote für die Lieferung von Lebensmitteln nach Hause. So können bei der Rudolstädter Firma „Herzgut“ Molkerei-Produkte wie Käse, Joghurt, Milch und Butter ab einem Bestellwert von zehn Euro geordert werden. „Wir machen keine Gewinne“, weiß Mitarbeiterin Franziska Gebbensleben, „wir wollen nur zeigen, dass wir da sind für die Leute“. Niemand müsse sich „ins Gewühl der Hamsterkäufe“ begeben. Gepackt würden Tüten, die auch die entsprechenden Rechnungen enthalten: „Wir nehmen kein Bargeld an.“ Das Angebot gelte im gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt unter der Bestellhotline: 03672 / 30 21 76.

- Auch Fleischer Sven Büchner betont in den Corona-Zeiten seinen Versorgungsauftrag. Fleisch- und Wurstwaren sowie Konserven liefert er ab einem Einkaufswert ab 20 Euro direkt nach Hause. Es gehe ihm „um die älteren Herrschaften, die nicht mehr aus dem Haus sollen“, sagt Büchner. Seine pragmatische Botschaft: „Bleibt daheim, wir bringen Euch das Zeug!“ Erreichbar ist Fleischerei Büchner unter 03671 / 33 106 und 03672 / 488 180.

- Auch Saalfelds ältestes Restaurant, das „Klosterstübl“, stellt auf Heim-Belieferung um. Komplette Mittagessen oder Abendessen sowie am Sonntag Thüringer Klöße, dazu Sauerbraten, Ente oder Roulade kommen warm ins Haus, sagt Wirtin Silke Kästner. Zehn Euro Mindestumsatz wären wünschenswert, gezahlt wird in bar. Ihre Mitarbeiter tragen Handschuhe: „Wir fassen das Geld nicht direkt an.“ Erreichbar ist das Klosterstübl telefonisch unter 03671 / 44 29 982.

- Auch das Saalfelder Bürgerbüro „Haskala“ der Partei Die Linke bietet Hilfe an, wie Adem Lahaj dieser Redaktion sagte. Ohne weitere Zusatzkosten würden Einkäufe für ältere Menschen und Bedürftige getätigt, die auf sich gestellt sind „Weil wir solidarisch sind“, meinte der junge Mann. Die Einkaufs- und Botendienste des Haskala Saalfeld sind telefonisch über 03671 / 51 54 89 zu erfragen.