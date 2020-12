Cursdorfer Hilfe für Nachbarortschaft Oberweißbach

Cursdorf. Das Straßenbauprojekt in der Schulstraße hat auch positive Effekte im Sinne einer Kreislaufwirtschaft für andere Fahrbahnen in der Umgebung gehabt. Bürgermeister Frank Eilhauer berichtete jetzt im Gemeinderat, man habe sowohl am Domhügel als auch an der Zuwegung zum Kompostplatz - wo 2020 auch 11.000 Euro in den Einbau eine Unterflurhydranten investiert wurden - am Rande der Ortslage mit dem Einbau des Fräsgutes aus der Schulstraße den Untergrund in einen vernünftigen Zustand versetzen können.

Nicht nur in der Gemarkung selbst wurde dieses Material, das ohne diese Wiederverwertung hätte deponiert werden müssen, eine sinnvollen Zweitnutzung zugeführt. Auch in der Nachbarschaft, nämlich der Ortschaft Oberweißbach wurde der parallel zum oberen Bereich der Ortsdurchfahrt verlaufende Mittelweg mit einigen Fuhren Fräsgut bedacht. Laut Bürgermeister Frank Eilhauer ein Beleg, dass die interkommunale Zusammenarbeit auch ungeachtet der Konflikte der letzten Jahre bei der VG-Gründung auf kurzem Dienstweg weiter gut funktioniere.