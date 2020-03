Cursdorf. Angebot in sozialen Netzwerken für provisorischen Corona-Schutz findet viel Widerhall bei Privatleuten und Firmen

Cursdorfs Buch- und Textilkünstlerin Sandy Linse näht Masken

Sandy Linse ist mit ihrem kleinen Geschäft in der Neuen Straße seit Jahr und Tag bekannt, auf Kreativmärkten kennt man sie in mindestens halb Thüringen. Doch im Moment kann auch sie nicht mehr auf Wochenmärkte, die zwar stattfinden, aber auf Lebensmittelangebote beschränkt sind. Doch sie kann weiter tun, was sie sehr gut kann, nämlich nähen. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

Und so kam sie auf den nahe liegenden Gedanken, ihre Stoffreserven zu nutzen, um Mundschutzmasken zu nähen. Sie betont: „Es ist klar, diese Masken sind nicht für medizinisches Personal geeignet, aber sie verhindern beispielsweise, dass jemand, der den Corona-Virus in sich trägt, ohne es zu wissen, eine hohe Ansteckungswirkung entfaltet.“ Da sie ihr Ladengeschäft nicht öffnen darf, verkauft sie ausschließlich dort, wo sie auch bisher schon einen Vertriebsweg hat, nämlich unter dem Namen Salikreativshop auf der Internetverkaufsplattform Etsy. Seit Beginn der Woche näht sie die Masken und hat schon rund 20 Stück verkauft. Einzelstücke sind es, denn ihr Vorrat an kochfestem Stoff ist begrenzt. Mit fünf Euro nehme sie normale moderate Preise und versucht dadurch die Einnahmeausfälle der Kreativmärkte ein Stück weit aufzufangen. Sie kann, wenn der Stoff geliefert wird, aber auch gern (Telefon 0152/53485479) verhandeln.