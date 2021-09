Dach-Reparatur endet in Brand - 45-Jähriger Motorradfahrer überschlägt sich mehrfach

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das sind die Polizeimeldungen für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Dach-Reparatur endet in Brand

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstagnachmittag zu einem Brand "Am Tauschwitzer Bach" in Saalfeld gerufen. Wie sich herausstellte, hatte ein Ehepaar am Dach des Hauses gearbeitet.

Beim Verlegen von Dachpappe in Form von Schweißbahnen stieg aus dem handelsüblichen Brenner mit Gasflasche plötzlich eine Flamme auf. Alle Versuche das Feuer zu Löschen, blieben erfolglos. Wie die Polizei mitteilte, entstand am Dach des Anbaus ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

45-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Miesitz und Kopitzsch zu einem Unfall. Ein 45-Jähriger war mit seinem Mottorad auf der Straße von Miesitz kommend in Richtung Kopitzsch unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige erlitt schwere - bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht lebensbedrohliche - Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Aus Wohnung ausgesperrt: 32-Jähriger randaliert

Am Sonntagmorgen wurde ein 32-jähriger Randalierer in Leutenberg in Polizeilichen Gewahrsam genommen. Der junge, alkoholisierte Mann hat sich aus seiner Wohnung "Am Flauer" ausgesperrt. Um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen stieß er mehrfach mit einem Metall-Fahrerständer gegen die Haustür und beschädigte sie. Danach randalierte er im Flur sowie an seiner Wohnungstür und beschmutzte das gemeinsame Treppenhaus.

Der hinzugerufene Vermieter erstattete Strafanzeige und schließlich nahmen die Beamten den Beschuldigten, welcher sich nicht beruhigen ließ und weiterhin Inventar der Mieter zerstörte, in Gewahrsam. Wie die Polizei berichtete, durfte der Störenfried zwei Stunden später die Dienststelle verlassen. Gegen ihn wird nun aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

