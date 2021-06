Dachsanierung beginnt: Klinik-Einfahrt in Saalfeld verlegt

Saalfeld. Das Dach des Saalfelder Teiles der Thüringen-Kliniken wird neu gemacht. Das führt zu Sperrungen und veränderten Zugängen.

Am Saalfelder Teil der Thüringen Kliniken beginnt die Dachsanierung am Montag, 7. Juni, – zunächst am Mittelbau. Dafür sind Sperrungen und veränderte Zugänge notwendig. Vor dem Haupteingang wird ein Kran aufgestellt, daher ist die Straße dort gesperrt. Eine Zufahrt ist nur im Notfall möglich. Alle Patiententransporte und Lieferungen erfolgen über den Zugang am Zentrum für Seelische Gesundheit. Der Weg dorthin ist ausgeschildert und beginnt hinter der Abfahrt im Kreisverkehr Rainweg. Parkplätze gibt es an der Weststraße und im Parkhaus gegen Entgelt.