Damit aus Königsee nur gute Wirtschaftsnachrichten kommen

Am Freitagnachmittag wurde das Königseer Netzwerk für Digitalisierung als Verein gegründet. Der neue Vereinsvorsitzende Marco Waschkowski sagt, welche Hoffnungen damit verknüpft sind.

Herr Waschkowski, kürzlich erst neuer Vize im Wasser- und Abwasserverband Wavi, heute Vereinsvorsitzender im Netzwerk, man könnte meinen, es gibt nichts, was Sie nach Hause zieht, wenn der Arbeitstag eines Bürgermeister rum ist.

Ich darf Ihnen das exakte Gegenteil versichern. Aber im Ernst: Natürlich muss der Bürgermeister nicht überall ganz vorn stehen, in diesem Fall aber fiel die Wahl auf mich, weil ich in diesem Netzwerk eine Art neutrale Instanz bin.

Das wiederum hört sich nach schaumgebremster Leidenschaft für die Sache an. So kennt man Sie auch nicht. Das müssen Sie etwas näher erklären.

Also ich hole mal aus. Schon in der Zeit als Unternehmer (Waschkowski hat vordem als Geschäftsführer einer zur Hofmann & Sommer-Gruppe gehörigen Tochterfirma gearbeitet, Anm. d. Red.) habe ich öfter mit Kollegen zusammengesessen und wir haben beklagt, dass in Königsee zuviel parallel läuft. Klar, jeder macht seinen Stiefel, die meisten erfolgreich, manche müssen kämpfen, einige verlieren, aber was, wenn wir versuchen würden, unsere Fähigkeiten zu vereinen, wenn es um das Wohl der Region geht? Mit Steffen Berghof (Geschäftsführer der Berghof Systeme GmbH) habe ich oft sinniert, welche Potenziale das freisetzen würde.

Es in die Tat umsetzen, dazu kommen Sie aber erst jetzt?

Ja, vorher ist man zu tief in seiner Materie drin. Mit dem Bürgermeisteramt bekomme ich den Überblick und die zusätzliche Autorität dieser Funktion, um für das Netzwerk zu werben und Zeit in seine Geburtshilfe zu investieren.

Netzwerk für Digitalisierung, der Name hat etwa den Charme eines ausgenudelten Schlagwortes. Welcher Unternehmer hat denn Zeit für solche Diskutierrunden mit überschaubarem Ergebnis?

Wenn es so wäre, würde ich als erster aufstehen und gehen, denn von Besprechungen habe ich überreichlich. Mir geht es um Ergebnisse. Wir wollen alle Unternehmen der Region in das Netzwerk bringen, doch nicht nur Handwerk und Gewerbe, auch Dienstleister wie die Wohnungsgenossenschaft oder die Sparkasse. Und dazu die Schulen. Sie alle stehen mehr oder weniger erfolgreich beim Thema Digitalisierung da. Wenn wir jene Hightech-Firmen, die damit ihr Geld verdienen, mit denen zusammenbringen, die etwa als wackere Handwerker ihr Gewerk kennen, aber die Datenschutzgrundverordnung als fernes irrelevantes Donnergrollen missverstehen, dann hätten wir schon den ersten Erfolg.

Gemeinsame Schulungen in digitalen Themen, kann man so den Vereinszweck übersetzen?

Ja, mit den digitalen Themen, etwa Datensicherheit oder Prozesssteuerung mit Algorithmen fangen wir an, aber das wäre nur die Basis. Die Energiewende und das Thema Nachhaltigkeit geht ja auch alle an, nicht nur die Freitagsdemonstrierer. Viele Unternehmen haben das Thema überbetriebliche Ausbildung auf ihrer Agenda, da ginge noch viel mehr. Und wir alle machen uns Sorgen um Fachkräfte.

...die bei Kennametal gerade ihren Job verlieren…

… guter Punkt, es geht nämlich nicht nur ums Ausbilden oder Anwerben neuer Fachleute sondern auch darum, wie wir jene, deren Job gerade bedroht ist, davon abhalten können, auf der Suche nach Alternativen wegzuziehen. Ich kann als Bürgermeister nichts machen, wenn ein Unternehmen hier die Jobs reduziert, aber ich kann organisieren helfen, dass frühzeitig die Suchenden auf beiden Seiten zueinander finden.

Was streng genommen eigentlich keine Digitalisierung mehr ist.

Ich hänge nicht an diesem Wort. Die Begriffe Königsee und Netzwerk sind mir wichtig. Allerdings: Warum sollten wir nicht als Stadt eine Königsee-App haben, die die Inhalte unserer aktuellen und informativen Webseite noch leichter zugänglich macht? Warum kann der Bauhof seine Arbeit nicht mit einer App besser organisieren? Das Digitale durchzieht unser Leben an vielen Stellen, manche sagen, an zu vielen, aber dort, wo es wirklich etwas nützt, sollten wir uns die Möglichkeiten untertan machen. Dass die junge Generation lieber eine App bedient, als eine Ausschusssitzung zu besuchen, ist auch logisch, wenn man es sich bewusst macht.

Enthusiasmus und Vorschusslorbeer in allen Ehren, aber letztlich zählen - vor allem in der Wirtschaft - Erfolge.

Ich habe nichts dagegen, diesen Anspruch auch auf die Politik ausdehnen und gleichzeitig keine Angst, auch mal eine Niederlage auszuhalten. Davor ist mir hier aber nicht bange. Wir sollten schon bald zählbare Etappenschritte vorweisen können. Wir wollen konkrete Projekte vorweisen, bei denen auch die öffentliche Förderung eine wichtige Rolle spielt. Und wir erledigen das Standortmarketing künftig in Eigenregie, nachdem sich die IHK kürzlich dagegen entschieden hat.