Die Teilnehmer an der Dankeschönveranstaltung im Saalfelder Schlosshof, von links: Superintendent Michael Wegner, Pfarrerin Carmen Ehrlichmann, Katrin Schreiber, Dagmar Göllnitz, Ingrid Uhlmann und Donata Kalinowski sowie Landrat Marko Wolfram.

Dank an die Aktiven des Corona-Sorgentelefons in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld Landrat Marko Wolfram (SPD) informiert sich aus erster Hand über die Erfahrungen der vergangenen Monate

„Ich habe Sie eingeladen, um Ihnen ein ganz großes Dankeschön zu sagen“, so Landrat Marko Wolfram (SPD) unlängst zu den Aktiven vom Corona-Sorgentelefon im Saalfelder Landratsamt bei Kaffee und Kuchen. „In einer Ausnahmesituation haben Sie mit Ihren Worten am Sorgentelefon oftmals verzweifelten Menschen Mut und Hoffnung gegeben, ihren Alltag zu bewältigen. Und ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungsberichte.“

Diese gaben Pfarrerin Carmen Ehrlichmann, Ingrid Uhlmann und der Kirchenkreissozialarbeit sowie Donata Kalinowski und Dagmar Göllnitz von der Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle gerne. Zusammen mit weiteren Pfarrerinnen und Pfarrern und Diakoniemitarbeitern hatten sie das Sorgentelefon während der größeren Wellen der Pandemie abwechselnd betreut.

Enge Wohnverhältnisse, Alleinsein und Einsamkeit, fehlende soziale Kontakte, etwa auch, weil sich die Selbsthilfegruppen nicht treffen konnten – das waren immer wieder Gründe zum Anrufen. „In den Gesprächen hat sich gezeigt, dass es dieses Angebot braucht.“ Dabei waren die Themen nicht auf das Seelsorgerische beschränkt. Immer wieder kamen organisatorische und logistische Nachfragen, bei denen die Ansprechpartner auch Kontakte vermittelten.

Eine weitere Herausforderung war es, wenn Anrufer ein Ventil für Frust und Empörung suchten und erst wieder beruhigt werden mussten. Alles, was das Leben und den Lebensalltag betrifft, kam in den Telefonaten zur Sprache, berichteten die Telefonseelsorgerinnen übereinstimmend. Die Telefonansprechpartnerinnen hatten die Gespräche am Sorgentelefon neben ihren eigentlichen Aufgaben übernommen. Voraussetzung war die gute Erreichbarkeit durch ein Dienst-Handy.

Superintendent Michael Wegner vom Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld erläuterte, wie das Sorgentelefon funktioniert. „Es beruht auf drei Säulen: Auf den Trägern der Diakonie in Saalfeld und Rudolstadt, auf der kreisdiakonischen Arbeit, die von unserer Kirche finanziert wird und auf der Notfallseelsorge.“ Der Superintendent beobachtet einen zusätzlichen positiven Effekt: „Das Ganze hat unsere diakonische Arbeit gestärkt.“

Im Landratsamt hatte Katrin Schreiber als Ansprechpartnerin zur Verfügung gestanden und berichtete, dass auch von anderen Landkreisen nachgefragt wurde, wie das Sorgentelefon funktioniert. „Die zentrale Rolle der Organisation hat Pfarrer Michael Thiel übernommen“, betonte sie. „Er organsiert bereits die Notfallseelsorge im Landkreis – und er hat auch hier für einen gut funktionierenden Dienstplan gesorgt.“