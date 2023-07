Dank Sponsor: Freier Eintritt für Kinder ins Freibad Gräfenthal

Gräfenthal. Gräfenthal folgt dem Beispiel Saalfelds und wird noch kinderfreundlicher. Torsten Scholz dankt zudem einer Initiative Meernacher Einwohner.

Das Saalfelder Beispiel macht Schule: Auch das Freibad in Gräfenthal bietet ab jetzt bis zum Ende der Sommerferien freien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren. Möglich ist das durch die Spende eines Mitglieds des Gräfenthaler Schwimmbad-Vereins, der aber unerkannt bleiben möchte, wie der Vereinsvorsitzende Torsten Scholz der Redaktion mitteilte.

Der Gräfenthaler Freibad-Sponsor gibt „eine hohe dreistelligen Summe“

In der Vorwoche konnte vermeldet werden, dass Saalfelder Unternehmen mit großzügigen Spenden die Eintrittskosten für alle Kinder und Jugendliche für die Dauer der Sommerferien übernommen haben, in Saalfeld sogar bis zu einem Alter von 16 Jahren (die Redaktion berichtete). Scholz zufolge hat der Zeitungsbericht in Gräfenthal zu dem Entschluss des Sponsors geführt, es Saalfeld gleichzutun. Laut Scholz gibt der Spender „eine hohe dreistelligen Summe“.

Dank an ehrenamtliche Initiative einiger Meernacher Einwohner

Wie Scholz weiter mitteilte, sei die Erreichbarkeit des Gräfenthaler Freibades durch die Bauarbeiten in der Meernacher Straße stark eingeschränkt. Scholz: „Um so erwähnens- und lobenswerter ist die ehrenamtliche Initiative einiger Meernacher Einwohner, welche in Ihrer Freizeit Reparaturen am Geländer und Grasmahdarbeiten an den noch verbliebenen Zuwegungen aus Gräfenthal, wie über über den Steig von der Landesstraße und dem ,Langen Arm’, ausgeführt haben.“ Damit werde allen Schulkindern, Badegästen und Meernacher Einwohnern ein gefahrloser Zugang in den Gräfenthaler Ortsteil gewährleistet.