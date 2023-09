Darsteller von „Lassie“ zu Gast in Rudolstadt

Nach der Premiere im Theater Gera als Eröffnungsfilm des Deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz wurde der Film "Lassie - Ein neues Abenteuer" für die Öffentlichkeit nochmals am Montag im KuK gezeigt. Danach war Gelegenheit für Autogrammwünsche von Pelle Staacken (von links), Anna Lucia Gualano und Nico Marischka. Letztgenannter wird am Samstag auch zu Gast in Rudolstadt sein.