Das Beste aus dem Landkreis erleben und weitergeben

Saalfeld. Eine Pressereise von Berliner Reisejournalisten erkundet Saalfeld, Rudolstadt, das Schwarzatal und das Thüringer Meer. Erster Tag in Saalfeld.

Sechs Berliner Reisejournalisten erkunden in dieser Woche den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und seine touristischen Höhepunkte. Sie wollen sich davon überzeugen, dass die Region mehr zu bieten hat als einen eintägigen Kurzbesuch. In ihren Veröffentlichungen wollen sie zeigen, dass es sich lohnt, wenigstens vier Tage oder eine ganze Woche hier zu verbringen.

Entsprechend ist das Programm konzipiert, das Doreen Kühnemund als Tourismusverantwortliche vom Beteiligungsmanagement des Landratsamtes in Verbindung mit touristischen Anbietern und insbesondere mit der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH zusammengestellt hat: Kultur, Stausee, Wald und Wasser.

Der erste Tag konzentrierte sich auf den Ankunftsort Saalfeld mit einer Chefbetreuung durch Feengrotten-Geschäftsführerin Yvonne Wagner. Sie packte in den Tag die Vorstellung der gesamten Erlebniswelt der Feengrotten und berichtete spannende Geschichten, wie es zu den von Anfang an sehr erfolgreichen Erweiterungen, dem Grottoneum und dem Feenweltchen kam.

In Saalfeld erlebten die Journalisten mit Yvonne Wagner auch die inzwischen auf drei Stationen angewachsene Stadttore-Tour und die multimediale Erlebniswelt: mit dem Oberen Tor und dem Thema Handel, dem Darrtor und der Gerichtsbarkeit und dem erst vor zwei Wochen eröffneten und lange unzugänglichen Saaltor, in dem Medizin und Heilkunde des späten Mittelalters thematisiert werden.

„In dem sehr dichten Programm konnten wir nur einen geringen Teil unseres reichen Angebotes unterbringen“, sagt Patrick Stadermann vom zuständigen Beteiligungsmanagement, der bei der Begleitung in Saalfeld und im Saalfelder Schloss Einblicke gab, wie der Tourismus in Thüringen aufgestellt ist.

Intensive Eindrücke werden die Journalisten auch von den kulinarischen Köstlichkeiten der Thüringer Gastronomie mitnehmen – dafür stehen Grottenschenke und Kultlokal Pappenheimer ebenso wie Schloss Eyba, Fröbelturm, der Kulm und der Hofladen in Eichicht.

Auf dem Programm im Schwarzatal stehen die Thüringer Bergbahn, die Fürstlichen Erlebniswelten, Fröbel in Oberweißbach und das Chrysopras-Wehr. Am Hohenwarte-Stausee bildet neben der Rundfahrt und der Alterbucht ein Besuch im Pumpspeicherwerk einen weiteren Höhepunkt. Und in Rudolstadt konzentriert sich der Besuch auf die Heidecksburg und abschließend auf das Thema Wasser – und das Flößermuseum in Uhlstädt.