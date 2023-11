Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth vom Kabarett Fettnäppchen aus Gera sind am Freitag in Oberwellenborn zu erleben.

Das Beste vom Rest: Was in Saalfeld-Rudolstadt noch so los ist

Saalfeld/Rudolstadt Kabarett, Kirmes und Kunst hoffen am Wochenende ebenso auf Gäste, wie ein Fahrsicherheitstraining in Rudolstadt

Es gibt Wochenenden, da kann man mit den Top 5 Tipps, die wir regelmäßig veröffentlichen, nur falsch liegen, weil noch so viel anderes los, das ebenfalls eine Ankündigung in der Zeitung verdient hätte. An diesem ersten Novemberwochenende ist das mal wieder der Fall.

Deshalb an dieser Stelle das Beste vom Rest:

Kabarett Fettnäppchen in Oberwellenborn

Am Freitag ab 20 Uhr sind Eva Maria Fastenau & Michael Seeboth vom Kabarett Fettnäppchen mit dem Programm "Knaller, Knüller & Klamotten" im Gasthaus "Zur grünen Linde" in Oberwellenborn zu Gast. Seit fünf Jahrzehnten lässt die Kabarettgruppe kein Fettnäpfchen aus. Gekonnt nehmen sie politische Themen aber auch die ganz banalen zwischenmenschlichen Schwachstellen auf´s Korn.

Drei Tage Kirmes in Oberloquitz

Der Druidensteinverein Oberloquitz lädt von Freitag bis Sonntag zum Kirmeswochenende in das beheizte Festzelt nach Oberloquitz ein. Auf Disko am Freitag folgen Ständerle, Frühschoppen, Fackelumzug und Kirmestanz am Sonnabend sowie am Abschlusstag ein bunter Sonntag.

Fahrsicherheitstraining auf der Bleichwiese

Am Sonnabend ab 10 Uhr startet auf dem Gelände der Rudolstädter Bleichwiese das jährlich stattfindende Verkehrssicherheitstraining unter der Leitung der Verkehrswacht Saalfeld. Es richtet sich verstärkt an ältere Menschen. Die Teilnehmer können dabei überprüfen, wie sicher sie mit dem Auto unterwegs sind und wo es noch Verbesserungspotenziale geben könnte. Trainiert werden zum Beispiel die richtige Absicherung einer Unfallstelle, die richtige Sitzhaltung, Ausweich- und Bremsmanöver sowie richtige Fahrtechniken in der Kurve.

Großes Wichtelfest am Sonnabend in Könitz

Ein großes Wichtelfest gibt es am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr in Könitz. An über 30 Ständen kann man vieles selber machen, interessante Dinge sehen, handwerken, lernen, anfassen und abenteuern. Auf zwei Bühnen sind wichtelige Theaterstücke, Lieder und Sketche zu erleben, aufgeführt von Kindern der Umgebung.

Vernissage in der Saale-Galerie Saalfeld

Mit einer Vernissage wird am Sonnabend, 17 Uhr, die neue Ausstellung mit Malerei, Zeichnung und Skulptur von Uwe Oswald in der Saale-Galerie eröffnet. Der gebürtige Saalfelder lebt und arbeitet in Vechta. In seinen Werken ist es Oswald wichtig, dass der Betrachtende den Entstehungsprozess nachvollziehen kann. So bieten seine Werke einen Spielraum der Interpretation. Für Musik sorgt das Duo Saitenverkehrt.

Musikabend in Großneundorf

Der Sportverein Großneundorf lädt am Sonnabend ab 20 Uhr zum Musikabend nach Großneundorf ein. Geboten wird der Rio-Reiser-Abend "Zauberland", der am Abend zuvor bereits in der Kleinen Bühne Saalfeld zu erleben ist.