Das Bündnis der Optimisten

Wenn es dunkel wird und die trüben Gedankenkreisel beginnen, wo das alles mit Corona und dieser Pandemie noch hinführen soll, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Die Entscheidung, sich Mut zu machen, liegt auf der Hand, doch das Gemüt, es macht nicht so einfach, was die Vernunft einem darlegt. Und so geht mancher Strudel auch mal nach unten. Dann ist es gut, wenn Jemand einem die Hand reicht.

Wenn Zuversicht infektiös ist, sollte jeder, der kann, einmal in der Oberweißbacher Schenke seinen Hunger stillen. Ja, das geht gerade nur per Abholung, aber auch dort kann man sich jederzeit und mit wenigen Sätzen ganz absichtlich anstecken lassen. Mit welcher Unerschütterlichkeit Susan und Frank nach vorn blicken, erzeugt ein Hochgefühl.

Wenn es stimmt, dass sich Optimismus quasi verlustfrei vervielfältigen lässt, dann geht ihre Geschichte hoffentlich viele an. Und wer weiß, vielleicht macht sie sogar Mut in einem Maß, das den Moment überdauert. Denn natürlich: Auch die dunkle Seite hat ihre Macht, sie wartet auf die Gelegenheit, einfach alles wieder hinab zuziehen. Wir können also gar nicht oft genug schreiben, dass es Hoffnung gibt. Und nichts verloren ist. Solange wir es nicht entscheiden.