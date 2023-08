Das Ende der Sommerfrische Schwarzatal – oder ein Neubeginn?

Schwarzburg Erzählsalon sammelt erneut Schwarzburger Umbruchserfahrungen und Bewältigungsstrategien - diesmal im Kultursaal

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – eine Sommerfrische im Schwarzatal schon gar nicht. Das wissen viele Schwarzburger aus leidlicher Erfahrung. Viele von ihnen sehnen sich zurück nach der Zeit, als ihr Städtchen noch ein weithin beliebtes Urlaubsziel war. Vor 1989 gab es hier zwölf Ferienheime, die volkseigenen Betrieben (VEB) gehörten oder dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB). Die Forstfachhochschule hielt mit ihren Studenten den Ort übers ganze Jahr lebendig. Noch heute zeugen teils stattliche Häuser von der florierenden Vergangenheit. Doch die Feriengäste sind verschwunden, Hotels stehen leer, die Immobile der Forst-Uni wurde verkauft.

Viele verloren mit dem Niedergang des Tourismus ihre bewährte Arbeit und manche ihren Lebenssinn. Wie erlebten die Schwarzburger diese Umbrüche? Welche Bewältigungsstrategien entwickelten sie? Wie könnten ihre Erfahrungen für die Zukunft produktiv gemacht werden. Am Vorabend des diesjährigen Tags der Sommerfrische im Schwarzatal sind die Einheimischen eingeladen, in einem Erzählsalon auf das Ende der so beliebten Sommerfrische vor 30 Jahren zu blicken: am Samstag, den 19. August 2023, ab 19 Uhr im Kultursaal Schwarzburg. Moderiert wird die Runde von Katrin Rohnstock, Salonnière aus Jena. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Seit Ende April erkundet das Erzählprojekt »Wende-Erfahrungen und Zukunfts-Visionen in Schwarzburg 2023« die Zeit um 1989/90 und die Folgejahre – initiiert vom »Förderverein Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie« mit Rohnstock Biografien, gefördert von der lokalen Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. In mehreren Erzählsalons teilen Menschen aus der Region ihre Erinnerungen, Wahrnehmungen und Wünsche fürs Leben und Arbeiten in Schwarzburg. Eine Auswahl der Geschichten – das Einverständnis der Erzählenden vorausgesetzt – soll aufgeschrieben werden und 2024 in einem Buch erscheinen.

Bei Rückfragen können sich Interessierte an die Projektmanagerin Janin Pisarek wenden – telefonisch unter (030) 40 50 43 41 oder per Mail an janin.pisarek@rohnstock-biografien.de