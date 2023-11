Das Geheimnis um das Königseer Prinzenpaar ist gelüftet

Prinz Kunibert der LXXIV (74.) und Prinzessin Tini I., im bürgerlichen Leben Tini und Toralf Höhne, haben am Sonnabend in Königsee die Regentschaft übernommen, die sie erst am Aschermittwoch wieder abgeben wollen.

Königsee 632. Saison des URK ist am Sonnabend unter dem Motto: "Alle(e) verNARRt in Königsee" unfallfrei gestartet

Auf dem schiefen Markt und vor dem prächtigen Rathaus der Stadt Königsee versammelten sich am Sonnabend Vormittag Hunderte von Faschingsfreunden, um die langersehnte Saisoneröffnung des Karnevalsvereins "Unweiser Rat Königsee seit 1391" zu feiern. Eine Prise Nostalgie lag in der Luft, als das diesjährige Prinzenpaar, nach jahrelanger Tradition erstmals wieder mit einer majestätischen Pferdekutsche, vorfuhr.

Unter dem Jubel der Menge wurde das Prinzenpaar vom Präsidenten Enrico Sommer, besser bekannt als "Heinrich von Show and Snow", proklamiert. Die Bürgerlichen Tini und Toralf Höhne übernehmen bis Aschermittwoch die Regentschaft als Prinz Kunibert der LXXIV (74.) und Prinzessin Tini I. Strahlend und voller Energie blickten sie auf eine aufregende närrische Zeit voraus und schworen alles zu tun, die Bierhähne der Stadt niemals versiegen zu lassen.

Extra-Lied und Faschingsorden in Herzform

Mit dem Slogan "VerNARRTt in Königsee" zeigt der Verein seine Verbundenheit zur Heimatstadt. Ein Zeichen, das nicht nur in den bunten Kostümen und fröhlichen Gesichtern der Narren zum Ausdruck kommt, sondern auch in einem eigens für diesen Anlass kreierten Lied der Saison, das die Vereinsmitglieder im Laufe des Jahres mit viel Engagement und Herzblut zusammentrugen. Das entstandene Video ist auf den sozialen Medien des Vereins zu finden.

Besonders liebevoll gestaltet ist der diesjährige Faschingsorden, der in Herzform die Zuneigung zur Stadt symbolisiert. Die kleinen blauen Herzen darauf repräsentieren stolz die 23 Ortsteile von Königsee und so wird die Vielfalt und Einheit der Stadt in einem festlichen Schmuckstück vereint.

Bürgermeister übergibt den Stadtschlüssel

Ein weiteres Highlight war die Übergabe des Stadtschlüssels durch Bürgermeister Marco Waschkowski an das frisch proklamierte Prinzenpaar. In seiner Rede formulierte er zu jedem Ortsteil einen kleinen Spruch, der mit Humor und Lokalkolorit deren Einmaligkeit widerspiegelte.

Ein berührendes Bild boten die vielen Kinder und Jugendlichen in ihren stolzen Uniformen, die bereits das ganze Jahr über für ihren großen Auftritt dann am 18. November zur Narrensitzung trainiert haben. Die Auftaktveranstaltung findet dieses Jahr erstmalig in der festlich geschmückten Turnhalle am Schiefer statt, wo bereits am Vortag, am Freitag, dem 17. November, mit der ZgW Band und DJ Sven SFR die Narrhalla gerockt wird.