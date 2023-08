Das große Buddeln im Schiefergebirge

Probstzella Ein Resümee drei Jahre nach Beginn des fast neun Millionen Euro teuren Breitbandausbaus - was fertig ist und wo es noch fehlt

Probstzella. Im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schiefergebirge werden unterschiedliche Formen des Breitbandausbaus umgesetzt. Neben dem Glasfaseranschluss wird auch die Möglichkeit des Vectoring in Betracht gezogen. Beim Vectoring werden schon bestehende Kupferkabel genutzt und mit technischen Mitteln die Störungen überbrückt, die dem Kupferkabel anhaften und für die relative geringe Leistung verantwortlich sind.

Vor Beginn der eigentlichen Ausschreibung zum Glasfaserausbau wurden aktuelle Internetanbieter angeschrieben und aufgefordert, Angebote zur Leistungsverbesserung abzugeben. Mindestvoraussetzung war dabei, das 95 Prozent der Haushalte mit mindestens 30 Mbit/s versorgt werden können. Dafür kamen nur der Kernort Probstzella, Lehesten, Lichtentanne, Zopten, Arnsbach und Brennersgrün sowie Teile von Gräfenthal in Frage. Diese Maßnahmen des Ausbaues über das Vectoringverfahren wurden mittlerweile alle schon von der Telekom abgeschlossen.

Im Rahmen der nun folgenden Ausschreibung zum Glasfaserausbau gab es Gebote von der Netkom sowie der Telekom, letztere erhielt auch den Zuschlag. Voraussetzung für die Bieter war die Verpflichtung, 100 Prozent der Haushalte anzuschließen.

Einheitsgemeinde Probstzella im Ausbau zweigeteilt

Neben den Orten, die im Eigenausbau der Telekom erschlossen wurden, sind Probstzella, Kleinneundorf, Großgeschwenda, Schlaga fertig, nur in Roda fehlen wenige Nebenarbeiten, so dass der Ausbau des Probstzellaer Oberlandes quasi abgeschlossen ist. Ebenso fertig sind Pippelsdorf, Limbach, Königsthal und Marktgölitz, wobei hier noch eine Nebenstraße gemacht werden muss.

Nicht ganz so gut sieht es im Unterland aus. Während in Döhlen und Schaderthal der Tiefbau fertig ist, müssen in Laasen die Querungen im Straßenkörper noch geschlossen werden. Komplett offen ist der Ausbau in Unterloquitz, Reichenbach sowie Oberloquitz, soll aber nach Aussage des VG-Vorsitzenden Robert Heerwagen noch in diesem Jahr kommen.

Besser sieht es da in Lehesten aus, die Stadt ist fertig, während in Schmiedebach noch eine Straßenseite fehlt. Ebenso verhält es sich in Röttersdorf, hier bereitet aber auch die durchgehende Umleitungsstrecke ihre Probleme.

Gräfenthaler Ortsteile fast fertig

Während sich Lichtenhain, Buchbach, Großneundorf und Sommersdorf über komplett fertige Anschlüsse freuen dürfen, wird in Gebersdorf wie auch Lippelsdorf noch gebaut. Dabei gibt es immer wieder Einschränkungen im Straßenverkehr, ob durch Ampelregelung oder Baufahrzeuge. Besonders ärgerlich sind die fünf in Lippelsdorf zum Teil sehr ausgefahrenen Straßenquerungen, auf die auch kaum mit einer entsprechenden Beschilderung hingewiesen wird und dies bei einer viel befahrenen Landesstraße.

Kompliziert stellt sich der Hauptanschluss von Creunitz dar, während die Ortslage fertig ist, mangelt es an der Zuleitung, die voraussichtlich als Provisorium durch den Arnsbach gelegt wird und erst mit dem Abschluss der Baumaßnahme in Meernach ordentlich hergestellt werden soll.

Im Stadtgebiet von Gräfenthal selber sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen und die Hausanschlüsse werden fertig gestellt. Einzig die Neue Gasse fehlt noch, diese kommt dann mit dem Ende der Baumaßnahme des Lauensteiner Weges.

Während man einerseits über die Arbeitsleistungen der von der Telekom beauftragten Subunternehmen den Hut ziehen konnte, gab es auf der anderen Seite immer wieder Beschwerden über die Ausführung der Arbeiten und letztendlich über das Verlassen der Baustellen, stellte Heerwagen fest.

Der gesamte Glasfaserausbau wurde vom Bund mit 70 Prozent und der Rest vom Land gefördert und beläuft sich auf 8.862.176 Millionen Euro. Dabei bleiben die Verwaltungskosten bei der VG Schiefergebirge. Und wie der VG-Chef feststellen musste, „war das Ordnungsamt stark beschäftigt“, da es immer wieder zu Problemen in der Bauausführung kam.