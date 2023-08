Das ist der Tag der Sommerfrische im Schwarzatal 2023

Schwarzatal Wir haben alle aktuellen Veranstaltungen nach ihrer Zeit sortiert - nun hat jeder Mensch die Qual der Wahl

10 bis 18 Uhr: Im Schwarzatal gibt es sechs wunderschöne Freibäder, die am Sommerfrischetag geöffnet sind. Außerdem laden zahlreiche Rastplätze und Aussichtspunkte zum Picknick in der Natur ein - an der Schwarza, auf den Bergwiesen des Oberlandes, in den kühlen Wäldern.

10 bis 16 Uhr · Barigauer Turm: ab 10 Uhr - Frühschoppen, Turmbesteigung, offene Baustelle Barigauer Turm, Bier vom Fass, Gebratenes vom Rost und am Nachmittag Kaffee und Kuchen Spiel und Spaß für unsere Kleinen: Hüpfburg, Jugend-Feuerwehr Oberhain mit Aktivitäten und Feuerwehrfahrzeug,

ab 13.30 Uhr - Blasmusik mit den »Lange Berg Musikanten Herschdorf«

10 bis 17 Uhr · Katzhütte gestern und heute wird im Ortszentrum und in der Heimatstube präsentiert: Führung durch die Heimatstube, Kuriositäten aus Katzhütte und Umgebung in Wort und Schrift erleben, vormittags: kleiner Imbiss, nachmittags: Kaffee und Kuchen





10 bis 16 Uhr · Festplatz vor der Bergstation in Lichtenhain: Regionalmarkt, Musik und Kinderprogramm, Langer Tisch der regionalen Produkte: ProduzenIinnen aus der Region bieten ihre Produkte an, Möglichkeit zum Erwerb von Wanderproviant, Live-Musik mit den Milchberg-Musikanten, Kinderschminken, Imbiss, Getränke, Kaffee & kuchen, 10 - 16 Uhr - Rundfahrten mit der Lichtenhainer Waldeisenbahn, Fröbel-Wald

16 Uhr - Ballonwettbewerb.

10 bis 18 Uhr · Maschinarium der Thüringer Bergbahn, Bergstation Lichtenhain: Die Thüringer Bergbahn ist die steilste Standseilbahn Deutschlands und ein besonderes Kleinod. Im Maschinarium kann man einen exklusiven Blick in das Herzstück der Bergbahn werfen. An verschiedenen Stationen werden Funktionsweise, Technik und Besonderheiten der Bergbahn interaktiv erläutert.

10 bis 18 Uhr · Natursteinbad Mellenbach-Glasbach: Schwimmbadfest mit Spaß und Musik, Badewannenrennen, Auftritt der Kindertanzgarde, Neptuntaufe, Spaß mit der Kübelspritze u.a. für Groß und Klein, 10 Uhr: Frühschoppen mit der Blaskapelle Cursdorf, Kesselgulasch, Bratwurst und Getränke

10 bis 18 Uhr · Talstation der Bergbahn Obstfelderschmiede: Musik und Kulinarik an der Talstation, Live-Musik, Thüringer Grillspezialitäten, Kaffee & Kuchen

Bergbahn mit dem Deutschlandticket nutzbar

10 bis 17 Uhr · Fröbelhaus Oberweißbach: Museum geöffnet, Duftblüten-Basteln, Olitäten-Trödelmarkt, 11/13/15 Uhr - Olitäten-Führungen durch das Haus in historischen Trachten Kräuterköstlichkeiten süß & herzhaft, Kräuterbowle aus Ost-Gläsern, Kaffee & Kuchen

10 bis 17 Uhr · BahnHofladen und Bahnhofsvorplatz Rottenbach: Regionalmarkt, Führungen und Musik mit Flohmarkt und Hüpfburg, 11/12/13/14/15/16 Uhr - Führungen zum Bahnhof mit seiner Geschichte und der heutigen Nutzung einschließlich Gemeinschaftshaus und Photovoltaik, 11 - 15 Uhr - Live-Musik mit den »Singer Brauhausmusikanten«, ab 15 Uhr - Sport und Spiel für Jung und Alt, Bierwagen, Eis, Kaffee & Kuchen, Speisen und regionale Spezialitäten

10 bis 17 Uhr · Schloss Schwarzburg, Treffpunkt am Torhaus: 10/12/14/16 Uhr - Führungen durch das Schloss, u.a. durch das rekonstruierte Hauptgebäude mit umgebauten Emporen- und Ahnensaal (kostenpflichtig, vorherige Anmeldung empfohlen aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl Tel: 036730/39 96 30)

10 bis 17 Uhr · Schlossterrasse Schwarzburg: Lesen, Hören, Sprechen: »Schon morgens sind die Tiere wach. Was machen die denn bloß?« - Die Mothek (fahrende Bibliothek und Ausstellung) mit Live-Musik, Podcasts und guten Bücher lädt ein, zu genießen und zu diskutieren. In den Podcasts sprechen Menschen aus unterschiedlichen Kontexten von ihrer Arbeits- und Lebenswelt. So entsteht ein Bild unserer Region, die von Überalterung, polarisierenden Diskursen und traumhafter Landschaft geprägt ist.

Schlossterrasse

11 Uhr, Bad Blankenburg, Konferenzhalle der Evangelischen Allianz: Führungen und Café, 11 und 12 Uhr - Führungen durch das 1906 für die Konferenzen der Evangelischen Allianz errichtete, imposante Gebäude, ab 13 Uhr - Allianzcafé geöffnet

11 bis 18 Uhr · Böhlen (Ilm-Kreis), Vielfensterhaus: Ausstellungen, Musik und Märchen:Ausstellung »Die Kirche im Dorf lassen«, Installation »Lachen im Schrank 2.0« des vielfensterhaus.kollektiv, Graffiti Ausstellung »Vielfältig statt einfältig« von Peter Hannemann (Zittau), Ausstellung zur Restaurierung von Musikinstrumenten von Pit Müller (Heilbronn) Cocktailbar, Grillgut, Kaffee & Kuchen

14 Uhr - Führung in der Kirche St. Anna zur Bau- und Kirchengeschichte mit Dieter Lange, 12/14/16 Uhr - »Goldmaria erzählt« - Maria Kathleen Zorn erzählt Märchen

17 Uhr - »Duo Mundlos« - Liederabend mit Torsten Günsche (Katzhütte) und Heiko Stünz (Saalfeld)

11 bis 17 Uhr · Sommerfrische Haus in Döschnitz: Präsentation künstlerischer Arbeiten, die aus einer Residency für sechs Künstler:innen im Sommerfrische Haus Döschnitz hervorgehen. Die Arbeiten setzen sich mit der gesellschaftlichen, architektonischen und landschaftlich-ökologischen Umgebung des Ortes auseinander.

Offene Schaubaustelle der kreislaufgerechten Sanierung + kleines Angebot an Getränken sowie selbstgemachte Pizza.

11 bis 17 Uhr · Goldwaschplatz Katzhütte: Goldwaschen und Kinderspiele, stündlicher Transfer vom Bahnhof mit dem Feuerwehrauto, Goldwaschen für Kinder und Erwachsene mit Einführung und Anleitung (Stiefel und Goldwaschpfannen stehen zur Verfügung), Kinderspiele mit Preisen, Speisen und Getränke

11 bis 18 Uhr · Alte Post in Mellenbach-Glasbach: Ausstellung in der Alten Post: Ausstellung »Nach Brasilien! Die Zwangsaussiedlung 1852 - Hintergründe und Spurensuche zu einer Dorftragödie«

11 bis 17 Uhr · Haflinger Gestüt Meura: Stündliche Führungen durch Europas größtes Haflinger-Gestüt, Caféteria geöffnet

11 bis 16 Uhr · Kirche Meura: kleine Ausstellung zur Ortsgeschichte

11 bis 17 Uhr · Hoffnungskirche Oberweißbach ist geöffnet

11 bis 17 Uhr · Historische Apotheke Rohrbach, Rund um die Heimatstube: Führungen durch die Heimastube mit Historischer Apotheke, Aktivitäten rund um den neuen Kinderspielplatz und die Kneipptretanlage, Getränke, Kaffee & Kuchen

11 bis 17 Uhr · Sommerfrische Haus Bräutigam in Schwarzburg: Die Arbeiten der fünf Künstlerinnen und Künstler, die während der zehntätigen Residency Sommerfrische Schwarztal im August 2023 im Haus Bräutigam entstehen, werden zu sehen sein.

11 und 16 Uhr - Führungen durch das Haus. Die Arbeit des Vereins Haus Bräutigam und die Schritte zur Instandsetzung des Hauses werden erläutert.

11 bis 16 Uhr · Dorfplatz im unteren Dorf von Schwarzburg: Infostände, Musik und Kinderprogramm, Aktivitäten von Schwarzburger Jugendlichen, Bastelstrecke für Kinder, Infostände des Quartiersmanagements, des Jugendforums und des ENL-Projektes »Neophyten«, Kleine Imbiss-Versorgung, 15 Uhr - Schüler-Bigband des Gymnasiums Königsee.

11 Uhr · Schwarzburg, Treffpunkt Schlossterrasse am Friedrich-Ebert-Stein: Geführte Wanderungen mit Annett Lindner, Natur- und Landschaftsführerin, rund um Schloss Schwarzburg (ca. 4 km, bitte auf festes Schuhwerk achten!), 13 Uhr - Historisch-naturkundliche Wanderung mit Prof. Helmut Witticke zu markanten Orten in der Umgebung von Schwarzburg (ca. 3 Stunden, bitte auf festes Schuhwerk achten!)

13 bis 16 Uhr · Thüringer-Wald-Kreativ-Museum Großbreitenbach: Kräuter Thüringens, Rundgang durch den Kräutergarten, gemütliche Kräuterhäppchenverkostung auf der Terrasse, bunt gemischte Kräutertöpfe zum Mitnehmen

13 Uhr · Katharinenkirche Mellenbach-Glasbach: Kleine Orgelmusik zum Tag der Sommerfrische mit Tobias Beleites (Großkochberg)

13 bis 17 Uhr · Schloss Schwarzburg, hinterer Schlossgarten, Café Schlurf, Kaffee und Kuchen vom Förderverein Schloss Schwarzburg

13 bis 17 Uhr · Bahnhof Sitzendorf: Bus-Shuttle nach Döschnitz, Rohrbach, Meura und zurück; Abfahrt zu jeder vollen Stunde

13 bis 17 Uhr · Thüringer Bergbahn, Live-Musik im Cabriowagen der Thüringer Bergbahn

14 bis 17 Uhr · Berggasthaus Fröbelturm, Musik und Kinderspiele, Spielangebote für Kinder auf der Festplatzwiese, Live-Musik mit dem Duo »SahnRapid«, Kaffee & Kuchen

14 Uhr · Talkirche Schwarzburg: Musikalischer Gottesdienst zum Tag der Sommerfrische mit Tobias Beleites (Großkochberg) an der Orgel

Talkirche

16 Uhr · Kirche Oberhain: Kleine Orgelmusik zum Tag der Sommerfrische mit Tobias Beleites (Großkochberg)