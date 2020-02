Vorführungen und Gelegenheit zum Mitmachen gab es in den naturwissenschaftlichen Fachkabinetten zum Tag der offenen Tür am Königseer Gymnasium.

Königsee. Offene Türen gab es am Gymnasium Königsee: Eltern und Kinder zeigten sich beeindruckt von den Lernmöglichkeiten in den modernen Fachräumen.

Das Königseer Max-Näder-Gymnasium hinterlässt einen guten Eindruck bei Besuchern

Trotz Schmuddelwetter herrschte am Sonnabend ein großer Andrang im Schulgebäude des Königseer Max-Näder-Gymnasium anlässlich des Tages der offenen Tür. Viele Eltern, aber auch Großeltern mit ihren angehenden Grundschulabgängern sowie Schulwechsler höherer Klassenstufen nutzten dies, um sich ein Bild von der Einrichtung zu machen.

Mit ihrer neuartigen Architektur und modern eingerichteten Klassenräumen ist sie fest in der Thüringer Schullandschaft etabliert. Das erweist sich bei vielen Elternteilen als ein Bonus. Am Max-Näder-Gymnasium, das die Titel UNESCO-Projektschule sowie Umweltschule Europa trägt, lernen Schüler aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Ilm-Kreis.

Viele Aktivitäten außerhalb des Unterrichts im Angebot

„Wir wollen uns zeigen sowie informieren, unser Bildungsspektrum verdeutlichen und auf die erfolgreichen Ergebnisse in den verschiedensten Wettbewerben verweisen“, sagt Schulleiter Matthias Neuhof. Aufschlussreich ging es während der dreistündigen Schulpräsentation auf jeder Etage zu. Sei es in den Fächern Kunst, Deutsch, Biologie, Physik, Chemie, Informatik oder Geographie, wo Experimente, Vorführungen sowie Informations- und Anschauungsmaterial geboten und von Schülern erläutert wurden.

Wichtig für die Besucher waren auch die Hinweise zur ganzheitlichen Ausbildung; so die Möglichkeiten zur Teilnahme am Wahlunterricht sowie das Fremdsprachenangebot und die vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten. Zu ihnen gehören die Chöre, Bigband, Tanz- und Theatergruppen, Arbeitsgemeinschaften. Aber auch Gespräche mit Beratungslehrern sowie der Schulleitung in Sachen Schullaufbahn standen für die Eltern hoch im Kurs, da ein Einrichtungswechsel eine wichtige Entscheidung ist, welche man versuchte, an diesem Tag zu erleichtern.

Angestrebt wird 2021 am Gymnasium in der Rinnestadt die Digitalisierung, zu der die 9. Klassen mit Tablets ausgestattet werden sollen, wie Schulleiter Matthias Neuhof informierte.