Saalfeld Bei der jüngsten Kreistagssitzung mussten zwei AfD-Kreisräte trotz Attest Maske tragen. Fragen an den Kreistagsvorsitzenden Oliver Weder (SPD)

Kreistagsvorsitzender Oliver Weder: Das Leben hat auch in der Kommunalpolitik Priorität

Herr Weder, die AfD-Fraktion beklagt, dass zwei ihrer Mitglieder im Kreistag trotz Attest Maske tragen mussten. Warum haben Sie das so entschieden?

Seit in unserem Landkreis Menschen sterben muss der Schutz von Leben und Gesundheit der Mitbürger über anderen Rechten priorisiert werden. Das Recht von Menschen mit Attest, ohne Maske an einer öffentlichen Sitzung teilzunehmen, steht hier gegen den Anspruch der restlichen Kreistagsmitglieder und Verwaltungsbeamten, in Ausübung ihres Amtes keinen unzumutbaren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt zu werden.

Betraf die Entscheidung auch andere Teilnehmer der Sitzung?

Auch bei den Verwaltungsangestellten des Landkreises gab es Mitarbeiter mit Attest, die trotzdem einen Mund-Nasenschutz trugen. Die AfD sollte sich besser nicht dem Vorwurf aussetzen, mit dem Widerstand gegen Coronaregeln zu kokettieren und dabei Menschenleben zu gefährden.

Andere Landkreise haben ihre Kreistagssitzungen gleich komplett abgesagt. Warum musste in dieser kritischen Zeit überhaupt getagt werden?

Es ist dem Landrat und seinen Mitarbeitern gelungen, in diesen schwierigen Zeiten und neben dem kräftezehrenden Corona-Management einen Haushalt für das Jahr 2021 aufzustellen. Den zu verabschieden, damit der Landkreis und die kreiseigenen Unternehmen handlungsfähig bleiben und weiter investiert werden kann - dafür mussten wir noch einmal zusammen kommen. Ich denke, viele Kreistagsmitglieder hatten Bedenken, der Einladung zu folgen. Ihr Engagement darf ich durch einen laxen Umgang mit den Coronaregeln nicht gefährden. Wir waren fast vollzählig an diesem Tag und ich respektiere das sehr.

Es fragte: Thomas Spanier