Das Lokal mit dem Baum in der Mitte

Viel Grün und Natur wollte Enrico Zeuner in seinem „Markt 8“, dem Café und Restaurant mit Eistheke am Eck Marktplatz/Boulevard haben. „Uns hat sogar ein Feng-Shui-Experte zur Farbauswahl beraten“, erzählt der 48-jährige Inhaber. „Die Bilder an der Wand sind aus echtem Moos, den Baum haben wir vom Landschaftsgärtner. Ich vermute, es ist eine Kirsche“, sagt er zu dem zwar kahlen, aber äußerst wirkungsvollen Blickfang inmitten des Raums. Die Lautsprecher sind auf Fußhöhe angebracht. „Das ist angenehmer, als von oben beschallt zu werden“.