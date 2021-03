Das Minimum ist Akzeptanz

Mit Anstand und Höflichkeit begegnete mir mein Gesprächspartner Dieter Scheidig in Rudolstadt. Während des Gesprächs kamen wir immer wieder (was ich erst im Nachhinein bemerkte) an einem Punkt an: Menschlichkeit. Er habe in den vergangenen Monaten beobachtet, dass die Kluft zwischen den Menschen immer größer werde, die Leute noch nie so sehr gespalten waren wie in der heutigen Zeit.

Der promovierte Historiker ist nicht der erste, der mir gegenüber so etwas erwähnt. Er ist außerdem der Meinung, dass soziale Plattformen Menschen einerseits zusammenführen, andererseits im gleichen Maß aber die Spaltung noch mehr vorantreiben. Es fühlt sich so an, als ob Meinungen das Zusammenleben mehr und mehr ersticken. Sicher, man muss nicht jede Meinung teilen, geschweige denn gut finden, aber doch wenigstens akzeptieren. Es macht nicht einmal Aufwand und gehört zu einer guten Bildung als Minimum einfach dazu.

Losgelöste Gespräche mit gebildeten Menschen sind oft bereichernd, wohltuend und klingen bestenfalls lang nach, weil sie eines nämlich nicht tun: vorsätzlich und unnütz verletzen.