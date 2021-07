Das OTZ-Mobil in Saalfeld und der schiefe Turm von Reschwitz

30 Jahre OTZ: Das OTZ-Mobil stand am Freitag auf dem Markt in Saalfeld. Im Bild: Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), Innenstadt-Händler Sven Antemann, der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler, OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch und Martin Friedrich (von links).

Saalfeld. 30 Jahre OTZ: Info-Mobil auf dem Marktplatz intensiv von Lesern besucht. Diese äußern großes Lob - aber auch helfende Kritik.

Die OTZ-Vermarkter Anna Vogel und Bernd Schlegel haben das Info-Mobil anlässlich des 30. Geburtstages gerade auf dem Saalfelder Markt aufgebaut, da ist auch schon der erste Leser zur Stelle. Das Foto in der aktuellen Ausgabe, erste Saalfeld-Seite, „das sieht ja grausam aus“, findet er. Und der Mann hat recht.

Die Zeitung am Morgen, die braucht er einfach

Der Reschwitzer Kirchturm sehe auf dem Foto aus wie der schiefe Turm von Pisa. Diese stürzenden Linien, sagt er, entstünden auf der Basis optischer Gesetze – aber dafür gebe es doch Photoshop! „Damit stelle ich die Gebäude einfach gerade“, sagt er. Das Gegenargument, dass journalistische Fotos weitgehend unbearbeitete Fotos sind, lässt er gelten ... Aber schön sehe es nicht aus! Gewogener Leser bleibt er dennoch. Die Zeitung am Morgen, die brauche er einfach.

Jetzt ist Ulrich Wagner aus Reichmannsdorf gekommen, er zeigt OTZ-Lokalchef Thomas Spanier eine Lokalausgabe vom Juli 2015. Auf dem Aufmacher-Bild sind Wagner und seine Frau Gitta zu sehen, die leider nicht mehr lebt. Beide reden über das Leben und das Lokale. Ulrich Wagner ist, wie er sagt, „schon ewig Leser“ der OTZ.

Nun kommt der Bürgermeister Steffen Kania (CDU) über den Markt, an seiner Seite Pressesprecherin Sina Rauch. Es ergibt sich eine nette Plauderei mit Lokalchef Spanier über die Vor- und Nachteile eines Urlaubs ohne Kinder, weil die schon aus dem Haus sind. Kania wirbt für eine Berichterstattung aus dem Stadtrat am Mittwoch kommender Woche. Die Tagesordnung habe es in sich, über das Wohngebiet „Grana II“ werde votiert, ebenso über das Werkhaus in der Beulwitzer Straße. Und es werde einen Bericht über die Unwetterschäden geben: Kania verrät, dass der Abwasserverband ZWA und die Stadtwerke gleich mitziehen bei der Erneuerung der im Grunde komplett weggespülten Ortsstraße in Aue am Berg. Wann Baubeginn ist? „Ende nächster, Anfang übernächster Woche“, sagt der Rathauschef.

Klaus Wiefel aus Beulwitz hat noch die Krücken dabei, aber es geht schon wieder richtig gut, sagt er. Wiefel ist Ortschronist in Beulwitz, und es stehen noch ganz andere runde Jahreszahlen 2021 an: 170 Jahre Schule in Crösten, 215 Jahre Schlacht bei Saalfeld ... Im Beulwitzer Feuerwehrraum werde er Vorträge dazu halten. Und dann hat er noch das auf dem Herzen: Der Edelhof in Beulwitz – die OTZ berichtete kürzlich – sei wohl baulich nicht zu retten. Doch die Bleiglasfenster mit Saalfeld-Motiven eines Saalfelder Künstlers müssten dringend erhalten bleiben, findet er.

„Die meisten Leser wollen das originale Lokale“

Zwei Leserinnen sind zum OTZ-Mobil gekommen und wollen Lob und Ermutigung zum Ausdruck bringen. Die eine findet toll, wie sehr der OTZ-Reporter Henry Trefz der deutschen Sprache mächtig ist. Die andere Leserin sagt, es sei gut, dass es Journalisten gibt, die ihre Arbeit machen, auch wenn ihnen manchmal kalter Wind entgegen bläst, „Stichwort Lügenpresse“.

Stadtrats-Mitglied Oliver Grau (Bürger für Thüringen) und Ralf Frost wollen den Chefredakteur sprechen – und da ist er auch schon: Jörg Riebartsch betritt den Markt und freut sich, erwartet zu werden. Grau und Frost wollen den Chefredakteur als Moderator für eine Konferenz über Cyber-Sicherheit gewinnen. Riebartsch lächelt, natürlich, der Cyber-Angriff auf die Funke-Mediengruppe hat ihn – sehr unfreiwillig – zu einem Experten in diesen Dingen gemacht: „Das wünscht man seinem größten Feind nicht!“

Weitere schöne Begegnungen ergeben sich: Da ist Josef Krüger, der früher bei den „Sixties“ gespielt hat und der am Kunstufer in Remschütz einen Gedenkstein für den Künstler Kristian Körting aufstellen will. „Schönen Gruß an Lutz Prager“, lässt Krüger noch ausrichten. Da ist auch der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU), der Riebartsch zum 30. OTZ-Geburtstag gratuliert: „Da sind wir ja gleich alt...!“

Und dann ist da auch noch Innenstadt-Händler Sven Antemann, mit einer großen Kneifzange und einem Töpfchen wie immer auf der Pirsch nach weggeworfenen Zigarettenstummeln, denn Saalfeld soll sauberer werden. Antemann will mehr aus Greiz und Jena in seiner Saalfeld-OTZ lesen. Das sagt er dem Chefredakteur und der muss bedauern: „Die meisten Leser wollen das originale Lokale.“ Und eher weniger aus anderen Orten.