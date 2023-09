Das sagen Leser über die Verhältnisse im Saalemaxx

Mitarbeiter des Saalemaxx zeigen am Ende der Coronazeit ihre Vorfreude auf die Wiedereröffnung. Die wirtschaftliche Lage des Freizeit- und Erlebnisbades bewegt derzeit die Gemüter nicht nur in Rudolstadt.

Rudolstadt Rudolstadts Freizeit- und Erlebnisbad bewegt die Gemüter - Besucher schildern in der OTZ ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen

Das Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx in Rudolstadt, das von der Stadt einen Zuschuss von 850.000 Euro erhalten soll, um die im vorigen Jahr aufgelaufenen Verluste auszugleichen, bewegt auch die Gemüter der Leserinnen und Leser dieser Zeitung. Nachdem Geschäftsführerin Susan Zetzmann erstmals öffentlich Einblicke in die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bereiche gab, melden sich auch Nutzer des Bades zu Wort.

So schreibt der Rudolstädter Thomas Klämt in einem Leserbrief: "Nein, der Besucherrückgang im Saalemaxx ist nicht temperaturbedingt. Aber dass ein Dach von vornherein so solarzellenfeindlich gebaut wurde, rächt sich seit Jahren bereits. Es mangelt immer mehr auch an Qualität und Service. Unser letzter Saunabesuch im Sommer war vorerst auch wirklich der letzte. Die Salzgrotte ist seit Jahren dicht, inzwischen auch das Steinbad, an jenen Tag auch die Schillersauna. Der Eintrittspreis aber unverändert", so der Schwarzaer.

Bedenkliche Zustände im Saunabereich

Beim Essen habe es abends keine Auswahl mehr gegeben. "In Solebecken und Sauna machen Leute hemmungslos Handybilder. Das Personal auf die Handynutzung angesprochen, antwortete, für die Kamera gebe es Aufkleber. Mag sein, prüfen kann ich deren Einsatz am Handy anderer als Gast aber nicht. Handys gehören dort ganz raus", ist Klämt überzeugt. Gegen Lärm, Badebekleidung einiger Schaulustiger und Gläserverwendung im Saunabereich schreite keiner mehr ein. Man habe den Eindruck, "es ist alles erlaubt, nur um keinen Kunden zu verlieren, sofern überhaupt noch Personal zu sehen ist". Das macht das Saunadefizit. "Verloren gehen nämlich die, die dort einst Ruhe und Erholung fanden und das liegt nicht an der Wassertemperatur!"

Erlebnishäuser Beispiel für erstklassigen Tourismus

Während einige auf der Facebookseite der OTZ Saalfeld-Rudolstadt die Zahlen generell anzweifeln, eine Reduzierung der Verwaltung ins Gespräch bringen und meinen, das Bad sei von Anfang an eine Fehlplanung gewesen, was das Kosten-Nutzen-Verhältnis angeht, fragt Christoph Ziener, der mit seiner Frau einst als Betreiber des Schlosshotels Eyba einschlägige Erfahrungen sammelte: "Das Saalemaxx ist eine Freizeiteinrichtung, welche für überregionalen Tourismus relevant ist. Bei solch einer Institution sollte man nicht nur über die wirtschaftlichen Aspekte diskutieren. Wie viele Kinder hatten dort schon mehr positive Erlebnisse, wie wenn sie in Schwarza Nord in einer zugerauchten Wohnung neben Smartphone süchtigen Eltern sitzen würden..." Wer noch nie in den Erlebnishäusern war, solle das dringend nachholen. "Man erkennt da ziemlich schnell, dass diese im Design und Trend ein Paradebeispiel für erstklassigen Tourismus sind", so der Saalfelder.