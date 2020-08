Das Schallhaus auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt.

Rudolstadt. Das Ensemble Quintissimo aus Jena spielt am Sonnabend auf der Terrasse der Heidecksburg mehrmals für kleine Gruppen.

Das Schallhaus in Rudolstadt wird mit Konzert eröffnet

Auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt ist ein überregional einzigartiger Schatz gehoben – das Schallhaus im Schlossgarten wurde saniert und kann nach vielen Jahrzehnten wieder Musikliebhaber erfreuen. Die ursprünglich schon für Mai vorgesehene Eröffnung musste coronabedingt verschoben werden. Nun lädt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zu einem öffentlichen Picknickkonzert am 5. September. Das teilte die Stiftung mit Sitz in Rudolstadt mit.