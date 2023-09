Das Senfkorn-Lied im Mittelpunkt des Rottenbacher Kindergarten-Jubiläums

20. Geburtstag feierte am Mittwoch der Kindergarten Senfkorn in Rottenbach - da kam die Gelegenheit zur Generalprobe am Vormittag gerade recht.

Wie das Senfkorn in einem christlichen Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium - so soll auch der Kindergarten in Rottenbach (Königsee), der von der Diakonie-Stiftung Weimar Bad Lobenstein betrieben wird, wachsen und gedeihen und später als Baum die Nachkommen beschützen. Kinder und Erziehende haben am Mittwoch Morgen schon einmal mit Inbrunst für das am nachmittag geplante Fest um 20. Geburtstag der Einrichtung geprobt. Und da durfte das Senfkorn-Lied natürlich nicht fehlen.