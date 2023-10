Das war der Großelterntag in der Stadtbibliothek Rudolstadt

Rudolstadt. Tolle Programmpunkte, zufriedene Gäste, überzeugende Organisation. Wie am 8. Oktober in Rudolstadt Omas und Opas gefeiert wurden.

Bibliotheken haben es heutzutage schwer, sich in der immer schneller werdenden Medienwelt zu behaupten. Wenn aber die Stadtbibliothek in Rudolstadt und das Museum Heidecksburg zum Großelterntag einladen, dann stimmt alles: Tolle Programmpunkte, zufriedene Gäste und überzeugende Organisation. So auch am Sonntag.

Zum ersten Mal luden beide Einrichtungen gemeinsam, mit Charles Lansdorp aus den Niederlanden, dazu ein, den Tag zu feiern. Joschka (8), Lorenz (11) und Elmar aus Dresden hingen mit den anderen Kindern fasziniert an den Lippen vom Hofpagen (Paul Blender) im historischen Kostüm, der diesmal nicht aus dem Nähkästchen ehemaliger Grafen und Fürsten plauderte, sondern dem Nachwuchs Geschichten von Hoheiten vorlas. Spontan bezog er mit Schlagfertigkeit, Witz und Ideenreichtum die anwesenden Gäste in sein Programm mit ein.

Dankeskarten für Oma und Opa

Mit Museumspädagogin Kathrin Stern konnten die Jungen und Mädchen individuelle Dankeskarten für Oma und Opa gestalten, Blumen aus Krepppapier basteln sowie Button und Schlüsselanhänger anfertigen. Hoch im Kurs standen natürlich auch die verschiedenen Kuchenangebote, echt selbstgebacken.

„Charles Landrop hat sich sehr dafür engagiert, dass wir diesen Großelterntag durchführen. Über die wechselvolle Geschichte eines Freundschaftsglases und die Verbindungen der Schwarzburger in die Niederlande wollen wir mit ihm, dem Erben und heutigen Besitzer des Wurzelbergpokals, sprechen. Zudem wird Charles Lansdorp als Initiator des ersten Großelterntags in Rudolstadt von seinem europaweiten Anliegen der Generationenverständigung erzählen. Deshalb halte ich am Sonntagabend auf dem Schloss noch einen Vortrag mit ihm zusammen“, sagt Sabrina Lüderitz, Direktorin im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg.

Großes Interesse an Zinnfiguren

Auf großes Interesse stieß auch die Miniaturausstellung mit Zinnfiguren. „Diese führt die Besucher quer durch die Geschichte und wird noch bis Weihnachten zu sehen sein“, verrät Horst Meißner, einer der drei dafür Verantwortlichen. Annelie Carslake, Leiterin der Bibliothek, freute sich über das rege Interesse an der Veranstaltung und hofft, dass sich die Protagonisten auch zukünftig wieder in die Veranstaltungen mit einbringen.