Das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt: Konzerte, Lesungen und ein Schriftsteller-Gedenken

Rudolstadt/Saalfeld Ausblick auf Veranstaltungen: In Rudolstadt starten die Orgeltage, in Saalfeld gibt es ein Sinfoniekonzert

Nicht nur das Sturmtief sorgt dafür, dass sich die Veranstaltungsbranche pünktlich zum Start in die Thüringer Herbstferien in die Innenräume zurückzieht. Bis auf ein paar Märkte, Führungen und Wanderungen passiert im Freien nicht mehr viel. Hier wie gewohnt an dieser Stelle ein paar kurze Tipps für die Wochenendgestaltung.

Improvisationskonzert zum Auftakt der Orgeltage

Die große Ladegastorgel der Rudolstädter Stadtkirche wird seit vielen Jahren von Organisten aus dem In- und Ausland geschätzt. Michael Landsky (Neuss) präsentiert hier zum Auftakt der Orgeltage am Freitag, um 19.30 Uhr mit „Ad hoc – ein musikalischer Gang durch die Jahrhunderte“ Improvisationen in den jeweiligen Musikstilen von 1100 bis in unsere Zeit.

Theater Rudolstadt erinnert an Schriftsteller Matthias Biskupek

Mit einer literarisch-musikalischen Gedenkveranstaltung will das Theater Rudolstadt am Sonnabend, um 19.30 Uhr im Theater im Stadthaus an Matthias Biskupek erinnern. Der Autor und Publizist hat das kulturelle Leben in Rudolstadt in den vergangenen 40 Jahren maßgeblich bereichert. Er wäre im Oktober 71 Jahre alt geworden. Biskupek wirkte auch als Vorsitzender des Rudolstädter Theaterfördervereins. Unter dem Titel „Rentnerlehrling und Quotensachse“ lesen an diesem Abend nun Freunde und Kollegen aus seinem Werk, erinnern sich an Begegnungen und Gespräche. Zu den Gästen gehören u. a. Kerstin Hensel, Landolf Scherzer, Frank Quilitzsch, Roland Hartmann, Verena Blankenburg, Stefan Körbel und Steffen Mensching.

Sinfoniekonzert mit Werken von Rossini bis Debussy

Barocke Gärten sind in ihrer Eleganz und ihren klaren Linien an Schönheit kaum zu überbieten. Dass sich beides, nämlich die enorme Pracht einerseits und andererseits die geometrischen Formen auch wunderbar mit Musik verbinden lassen, macht das 2. Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker im Meininger Hof Saalfeld hörbar. Unter dem Titel „Symmetrie und Eleganz“ erklingen am 22. und 23. Oktober, jeweils 19.30 Uhr im Meininger Hof Saalfeld Werke von Rossini bis Debussy. Es musizieren Vater und Sohn: Avner Biron am Dirigentenpult und Mor Biron am Fagott.

Mundartlesung beim Kunstkreis in Bad Blankenburg

Unterhaltsam wird es am Sonntag im Bad Blankenburger Kunstkreis, wenn Sieglinde Mörtel zu Besuch ist. Die Thüringer Journalistin und Autorin hat sich in „Tratsch – vun frieher un itze“ der Mundart zugewandt, jenem Sprachslang, der zwischen Saale, Orla, Ilm und Roda gesprochen wurde, aber immer seltener wird. Das Buch erzählt von den kleinen alltäglichen Dingen. Es bewahrt damit ein Stück Regional- und Zeitgeschichte und zugleich die vom Aussterben bedrohte regionale Mundart. (rb)