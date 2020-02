Das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt: Wenn König Karneval regiert

Was soll man sagen? Die Weiberfastnacht ist vorbei, in sechs Tagen ist Aschermittwoch. Bis dahin aber lassen es die Narren im Landkreis noch einmal richtig krachen. Vor allem in den klassischen Faschingshochburgen läuft der Motor jetzt erst richtig warm. Masken, Muskeln und Musik, Büttenreden, Tanz und Umzüge - alles, was das Herz des Karnevalisten erfreut, gibt es bis Montagabend satt. Daneben warten aber auch noch ein paar Angebote der Hoch- und Tiefkultur auf Besucher. Hier wie gewohnt unser Überblick:

Prunksitzungen, Maskenbälle und mehr

Bereits am Freitag wird zu Faschingsveranstaltungen unter anderen nach Teichröda, Heilingen, Kamsdorf und Katzhütte eingeladen. Am Sonnabend folgen Bütten- und Galaabende sowie Prunksitzungen in Probstzella, Oberweißbach, Uhlstädt, Kamsdorf, Mellenbach-Glasbach und Meuselbach-Schwarzmühle. In Bad Blankenburg bittet der BBCC zum bunten Karneval der Masken, in Rudolstadt der Pennäler Karnevalsclub zum großen PKC-Fasching in der Turnhalle des Gymnasiums. Parallel dazu feiern die Völkschter Wasserglotzer ihr 50-jähriges Jubiläum in der No.8, der ehemaligen Kleinkunstbühne im Stadtzentrum. Eine Besonderheit ist der kleine aber feine Kinder- und Familienkarneval des NKC in der Auenland-Akademie in Niederkrossen.

Umzüge, Kinderfasching und Rosenmontagsball

Am Sonntag stehen diverse Kinderfaschingsveranstaltungen auf dem Programm, beispielsweise bei den Frühstartern in Lehesten, in Probstzella, Großneundorf, Bad Blankenburg und Oberweißbach. Wer möchte, kann beim Frühlingsspaziergang an der frischen Luft ein bisschen närrische Luft schnuppern. In Katzhütte beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr der große Karnevalsumzug von der Kreuzung Masserbrück bis zum Marktplatz. Weitere Umzüge finden in Leutenberg (Start 14 Uhr am Badparkplatz) und in Kamsdorf statt. In Königsee macht sich der Unweise Rat erst am Rosenmontag auf den Weg durch die Rinnetalmetropole. Abendveranstaltungen gibt es am Montag außerdem in Bad Blankenburg, Rudolstadt, Mellenbach-Glasbach, Cursdorf oder Teichröda.

Don Giovanni im Doppelpack im Meininger Hof

Don Giovanni heißt die Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart, die am Freitag und Sonnabend jeweils ab 19.30 Uhr im Meininger Hof in Saalfeld zu erleben ist. Kaum eine andere Bühnenfigur hat die Menschen über Jahrhunderte so fasziniert und empört wie Don Juan. Die Dimension seiner Taten, das Abgründige und Widersprüchliche seines Charakters sprengen unsere bürgerlichen Moralvorstellungen. Ob sie Donna Anna, Donna Elvira oder Zerlina heißen, Frauen verfallen ihm zu Tausenden. Der Edelmann verführt sie und zieht weiter. Was treibt ihn? Was macht seinen Sex-Appeal aus? Der Freigeist folgt allein dem Lustprinzip und wird so zum Mörder.

Dreifelderhalle in Gorndorf feiert 20. Geburtstag

„20 Jahre Dreifelderhalle Gorndorf“ heißt es am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße 146 bei einem Sport- und Spielfest für Kinder ab vier Jahren. Geplant sind unter anderen Aerobic- Erwärmung mit den Mitwirkenden, Turner-Vorführung, Jonglage sowie Vorführungen des Vereins City Dance.

Kindertobetag in der Grünen Mitte

Die Konkurrenz zur Gorndorfer Geburtstagsparty wartet in Saalfelds zweiter Dreifelderhalle in der Grünen Mitte. Kindertobetage, wie er am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr dort stattfindet, sollen die Jugend von den Bildschirmen weglocken. Ein bunter Park mit Hüpfburgen, Riesenrutschen, Kletterberge und vielem mehr verwandelt eine triste Halle zu einem Spaß-Eldorado für alle Altersklassen.

Gregor Gysi zum Gespräch im Franziskanerkloster

Kaum ein deutscher Politiker wurde so geschmäht, kaum einer schlug sich so erfolgreich durchs Gestrüpp der Anfeindungen – hin zu einer anerkannten Prominenz: In seiner Autobiographie erzählt Gregor Gysi von seiner Kindheit und Jugend, schildert seinen Weg zum Rechtsanwalt, gibt Einblicke in sein Verhältnis zu Dissidenten und in die Spannungsfelder an der Spitze von Partei und Bundestagsfraktion. Über all das redet Gysi am Sonnabend ab 18 Uhr im Saalfelder Stadtmuseum im Franziskanerkloster. Sein Gesprächspartner ist der Journalist Hans-Dieter Schütt, in den 1980er Jahren Chefredakteur des FDJ-Zentralorgans „Junge Welt“.

Metalkonzert im Klubhaus der Jugend

Am Samstag ist es vorbei mit dem Gleichmut im Klubhaus. „Laute Musik, schüttelnde Köpfe und Luftgitarre spielen, ist auf der Etage angesagt“, sagt der Chef des Saalfelder Metalvereins, Sascha Röder. Headliner des Metalkonzerts sind FALL OF SERENITY, die melodischen Death Metal zum Besten geben. Vorher fordern DRILL STAR AUTOPSY aus Eisleben ihren Tribut vom Publikum. Eröffnet wird der Reigen von den noch jungen XTINCTION aus Leipzig. Einlass ist ab 20 Uhr. Los geht es um 21 Uhr.

Tag des offenen Heilstollens in den Feengrotten

In der reinen Luft des Heilstollens der Saalfelder Feengrotten verbessert sich die Atemfunktion, wird das Immunsystem gestärkt, erfährt die Seele Ruhe, kommt der Mensch zu sich und schöpft neue Kraft. Dank dieses außergewöhnlichen Klimas unter Tage trägt die Stadt Saalfeld seit dem Jahr 2018 den Titel „Staatlich anerkannter Ort mit Heilstollenkurbetrieb“. Das Heilmittel ist die gesunde Grubenluft unter Tage, die absolut staub-, allergen-, pollen- und keimfrei ist und einem permanenten Selbstreinigungseffekt unterliegt. Zum tag des offenen Heilstollens wird am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geladen.

Familienkirche in der Lutherkirche

Das Team für familienbezogene Arbeit in Rudolstadt möchte am Sonntag mit allen großen und kleinen Gästen Familienkirche feiern. Geplant ist ein bunter Gottesdienst zum Staunen, Anfassen, Mitsingen und Mitmachen. Eingeladen sind alle, die Freude an Gottes Wort haben und einen Gottesdienst in einer ganz anderen Form erleben möchten. Danach ist für alle wieder ein Kirchencafe vorbereitet. Los geht es um 10.30 Uhr in die Lutherkirche in Rudolstadt.

Tanztee im Rudolstädter Löwensaal

Einen geselligen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Tanzmusik, das bietet die Veranstaltungsreihe des Löwensaals Rudolstadt - am Sonntag ab 15 Uhr. Tanzbegeisterte können im stilvollen Ambiente und bei wechselndem Programm das Tanzbein schwingen. Diesmal wird der Musiker Michael Grübler mit seiner Band Swinging Fun für die musikalische Umrahmung des Nachmittages sorgen. Swinging Fun hat sich besonders der Musik der 20er bis 70er Jahre verpflichtet, es darf also zu Slow Fox, Rumba, Boogie oder Walzer getanzt werden.

Oboe und Orgel im Gemeinsamen Klang

Am Sonntag findet um 17 Uhr in der Lutherkirche Rudolstadt ein Konzert für Oboe und Orgel statt. Maria Fernanda Hernández Escobar (Oboe) und Frank Bettenhausen (Orgel) spielen Werke der deutschen und französischen Romantik. Dabei wird besonders an den 150. Geburtstag von Louis Vierne gedacht, der bis zu seinem Tode Organist in Nôtre Dame in Paris war und an der großen Cavaillé-Coll Orgel die französische Orgelsymphonik zu ihrem Höhepunkt entwickelt hat. In diesem Konzert erklingt seine Symphonie Nr. 2.

Hamlet und Sonny Boys im Theater

Am Sonntag um 18 Uhr beginnen zwei Veranstaltungen des Theaters Rudolstadt parallel. Im Stadthaus ist „Hamlet“, die Tragödie von William Shakespeare, zu erleben. „Sonny Boys“ heißt die Komödie von Neil Simon im Schminkkasten. Willie Clark und Al Lewis waren über Jahrzehnte unschlagbar und sorgten für volle Kassen. Aber nicht nur ihre Sketche waren legendär, auch die Feindschaft, die beide Männer verband, suchte ihresgleichen. Nach elf Jahren der künstlerischen Trennung sollen sie noch einmal in einer Fernsehshow auftreten und ihre alte Glanznummer vorführen … Kann das gut gehen?