Debatte über marode Brücken in Saalfeld

Mit dem Brücken-Neubau klappt es ganz gut in Saalfeld. Der Zeisssteg ist nach langer Bauzeit im November letzten Jahres eingeweiht worden. Der Baubeginn für die neue Radbrücke zwischen Reschwitz und Obernitz steht kurz bevor, wenn auch laut Landratsamt noch kein genauer Termin feststeht. Große Probleme hat Saalfeld allerdings mit seinen Bestandsbrücken.

Erst jüngst musste Bürgermeister Steffen Kania (CDU) und Tiefbauamtschef Uwe Neumann bekannt geben, dass die Brücken im Siechenbachtal nicht im großen Stil mit Hilfe von Fördermitteln saniert werden können. Da die Gelder von Land oder Bund ausbleiben, werde nun der Zimmermann des Bauhofes in diesem Jahr die Siechenbach-Brücken „mit einfachen Varianten“ instandsetzen. Immerhin solle das Siechenbachtal daher ab Sommer dieses Jahres wieder begehbar sein.

Die Viehtreibe am Eckardtsanger gehört zur „schlechtesten Kategorie“

Bei der ersten Bürgerversammlung des Jahres 2020 kam das Thema Brückensanierung erneut zur Sprache. Anwohner setzen sich für den Erhalt und die Sanierung der Brücke über die Viehtreibe unweit des Eckardtsanger ein. Dazu erklärte Neumann, diese Brücke sei bei einem Brücken-Check „in die schlechteste Kategorie“ eingeordnet worden. Im kommenden Bauausschuss am Mittwoch, dem 26. Februar, würden die Stadträte über die Situation der Brücken in der Feengrottenstadt informiert, teilte Stadtsprecher Martin Hauswald am Dienstag auf Anfrage mit. Ein solcher Bericht war von der Stadtverwaltung bereits für eine Bauausschuss-Sitzung im November 2019 angekündigt worden.

Bereits in der Einwohnerversammlung deutete Neumann an, dass bei der Brücke über die Viehtreibe nicht nur die Alternativen Sanierung oder Neubau in der Diskussion sind. Denn, so Neumann: Die Brücke diene nur der Gemütlichkeit, man brauche schließlich nur 150 Meter weiter gehen, um sie zu umgehen. Auch der Bürgermeister hob die Hände: „Wir sind nicht in der Lage, alle Brücken so zu ertüchtigen, wie wir es wollen.“ Es gebe „viele Brücken in Saalfeld“. Laut Neumann hat Saalfeld etwa 70 Brücken.

Kania: „Der Souverän ist der Stadtrat!“

Auf eine entsprechende Nachfrage der Stadträtin Christine Lehder (SPD), wann die Brücke über die Weira an der Haeckelstraße saniert werde, musste Neumann ebenfalls enttäuschen. Die Stadt habe „keine Möglichkeit“, die Brücke in den bis 2023 geltenden Investitionsplan aufzunehmen. Kania sagte dazu, jedem Stadtrat stehe es frei, auf den Investitionsplan Einfluss zu nehmen: „Die Verwaltung ist nur das ausführende Organ, der Souverän ist der Stadtrat!“

Anwohner und Nutzer der Brücken vor Ort werden indes ungeduldig. So ist Wilfried Menzl in der Haeckelstraße schon seit langer Zeit nicht mehr amüsiert. Bereits vor fünf Jahren, als die Brücke über die Weira wegen Baufälligkeit gesperrt wurde, malte er ein Schild. Darauf steht: „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Brücke – 15. 12. 2014.“ Dass er einmal den fünften Jahrestag der Sperrung erleben werde ohne Aussicht auf eine Sanierung hätte er sicher nicht gedacht.

„Die Spannbetonträger halten noch Hundert Jahre“

Auch an der Brücke über die Viehtreibe regen sich Stimmen. „Die Brücke muss bleiben, sie darf nicht weggemacht werden“, sagte Anwohnerin Hella Zapp am Dienstag. Auch Irma Hermann berichtet, dass die Brücke viel genutzt werde, etwa von Anwohnern, die zur katholischen Kirche wollen, oder von Schülern des Böll-Gymnasiums. „Es wäre schön, wenn die Brücke saniert würde“, erklärt sie. Anwohner Manfred Pfeiffer kann sich noch erinnern, wie er das Brückengeländer der in den 1960er Jahren gebauten Brücke zu DDR-Zeiten selbst gestrichen hat: „Ein Nachbar strich die eine Seite, ich die andere.“ Pfeiffer meint, würde das Geländer weiter regelmäßig gestrichen und würde im Winter nicht so viel Salz gestreut werden, was der Betonoberfläche zusetze, wäre die Brücke nicht in einem so schlechten Zustand: „Die Spannbetonträger halten noch Hundert Jahre.“

Fußgängerbrücke Lositzgraben erhält Überbau aus Aluminium

Untätig ist die Stadt in Sachen Brücken-Instandhaltung indes nicht: Die Fußgängerbrücke Lositzgraben wird bis April einen neuen Überbau als Aluminiumbrücke erhalten“, teilte Stadtsprecher Hauswald weiter mit. Und für den Pioniersteg über die Saale wolle die Stadt für 2021 Fördergelder für die Planung erhalten. „Nach derzeitigem Planungsstand“ solle in den Jahren 2023/24 die Sanierung stattfinden. Die veranschlagten Kosten für den Pioniersteg: Etwa zwei Millionen Euro.